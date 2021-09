As inscrições para o RPC Game 2021 estão na reta final e os interessados em participar precisam ficar atentos ao prazo, que encerra na próxima segunda-feira, dia 27. Realizado pela RPC e Instituto GRPCOM, o Game reconhece e premia ações transformadoras praticadas por jovens paranaenses, incentivando o protagonismo juvenil, a cidadania e a responsabilidade social.

Podem participar jovens de 18 a 24 anos envolvidos em qualquer iniciativa que beneficie a comunidade e que tenha sido realizada de forma voluntária como bazares beneficentes, distribuição de alimentos para pessoas em situação de rua, ações de cidadania e melhorias dos bairros, aulas de reforço on-line para alunos de escolas públicas e muitas outras atividades que germ impacto positivo.

As inscrições podem ser individuais ou em grupos de até quatro pessoas e devem ser feitas pelo site www.rpcgame.com.br, com o envio de um resumo e fotografias da prática. Serão aceitas ações contínuas ou realizadas a partir de novembro de 2020.

Ao se inscrever, os jovens já ganham 100 pontos para participar do Game, que inicia dia 28 de setembro, com alguns jogos e desafios divertidos e vão estimular a criatividade dos participantes. Quem conseguir mais pontos, sairá na frente e terá mais chances de ter o projeto premiado.

Os vencedores serão conhecidos no dia 12 de novembro e cada integrante das três equipes finalistas receberá premiação que conta com Alexas, kits de Ring Light e Fones de ouvidos sem fio. As equipes vencedoras terão ainda a oportunidade de indicar uma escola pública ou uma organização, que também receberá um presente do RPC Game.

Todo o jogo pode ser acompanhado pelo site oficial do game, nas redes sociais do Instituto GRPCOM e da RPC.