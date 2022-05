Nesta quarta-feira (4) é o dia da volta da Quarta Cidadã na Rua da Cidadania do Boqueirão. Das 9h às 11h30, no corredor ao lado do Santuário do Carmo, o público poderá se informar, de forma resumida e na prática, sobre o funcionamento descentralizado de alguns serviços da Prefeitura de Curitiba. O evento acontece desde 2018, mas ficou suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus.

“Será uma vitrine do nosso trabalho por meio dos diferentes órgãos da administração municipal, aproveitando um dia de grande circulação de pessoas”, resume o administrador da Regional Boqueirão, Ricardo Dias. A Quarta Cidadã coincide com a entrega mensal de 500 mudas de árvores frutíferas e ornamentais cultivadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e as novenas do Santuário do Carmo, ao lado da Rua da Cidadania.

O que encontrar

Avaliação física e encaminhamento para as práticas esportivas oferecidas nos centros da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e brincadeiras para a criançada nos jogos gigantes estão entre as atrações do evento. O público também poderá ver a exposição de um trabalho escolar dos alunos da Escola Municipal Érico Veríssimo, sobre aproveitamento de alimentos e consequente redução do desperdício.

Outra atração é a maquete do projeto Amigo dos Rios, apresentando o caminho do Rio Belém e demais cursos de água pela cidade. A conservação da qualidade da água e das matas existentes nas margens dos rios são alguns dos objetivos da ação, que envolve estudantes, professores e a comunidade por meio de palestras e atividades de campo.

Presentes e doações

Por causa da proximidade do Dia das Mães, no próximo domingo (8), os filhos poderão incrementar o presente. Para isso, basta retirar uma muda de flor. Estarão disponíveis 200 vasos de mudas.

O público também pode aproveitar a visita e doar equipamentos eletrônicos fora de uso. Ventiladores, computadores, rádios e TVs velhos são entregues à cooperativa de catadores da Vila Pantanal, no Alto Boqueirão, que transformam suas peças em renda.

Serviço

Quarta Cidadã

Dia: quarta-feira 04/05

Horário: das 9h às 11h30

Local: Rua da Cidadania do Boqueirão, ao corredor ao lado do Santuário do Carmo, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430

