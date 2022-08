Uma nova etapa de obras teve inicio na tarde desta quinta-feira (11) na Rua Kellers, no Centro Histórico, no bairro São Francisco. A Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), está requalificando o pavimento da via no trecho de 244 metros entre as ruas Dr. Muricy e Desembargador Ermelino de Leão.

A implantação do novo asfalto completará as melhorias que estão sendo executadas na via, que já recebeu obras de drenagem e onde estão em fase final a implantação de novas calçadas, mais planas e acessíveis, do programa Caminhar Melhor. Serão quase 500 metros de passeio requalificado na via que, aos domingos, abriga parte da Feira de Artesanato do Largo da Ordem.

“Estamos requalificando a Rua Kellers, na colina do alto de São Francisco, Rosto da Cidade, que vai ganhando asfalto novo e calçadas amigáveis, com pisos táteis e acessíveis para o bem da nossa gente de Curitiba e para todos aqueles que nos visitam. Importante via para quem vive, para os comerciantes e para o turismo da nossa cidade”, diz o prefeito Rafael Greca.

Reforço estrutura

Os serviços de reciclagem do pavimento iniciaram a partir do cruzamento da via com a Rua Ébano Pereira, em direção à Rua Desembargador Ermelino de Leão, com a remoção da antiga camada asfáltica que receberá reforço estrutural. Na sequência, as equipes avançarão para a quadra compreendida entre a Ébano Pereira e Dr. Muricy.

Neste método de pavimentação, o asfalto antigo é triturado e reaproveitado como base para a adição de concreto e massa asfáltica. Depois, são aplicadas camadas de reperfilamento e revestimento asfáltico garantindo um novo pavimento e mais segurança e conforto para moradores da região e para os que trafegam pela via.

Rodrigo Araújo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas, ressalta que a técnica usada é eficaz e econômica. “Depois de prontas as obras do novo asfalto e o calçamento, a Kellers terá pisos planos, com acessibilidade, segurança e conforto para os deslocamentos, de motoristas e pedestres, privilegiando, especialmente as milhares de pessoas que prestigiam os artesões de Curitiba da Feira de Artesanato”, diz Rodrigues.

Cabeamento

Na segunda-feira (15), os serviços de pavimentação da via terão uma pausa para que as equipes da Copel possam trabalhar na organização de fios e cabos aéreos instalados nos postes da região. A operação será realizada entre 9h e 17h, com o apoio da Prefeitura de Curitiba.

Os trabalhos de pavimentação serão retomados na terça-feira (16) e têm previsão de serem finalizados no final de agosto.

A requalificação do pavimento da Rua Kellers integra o programa Asfalto Novo, criado pelo prefeito Rafael Greca em 2017 e que já assegurou 673 km de pavimento de boa qualidade em ruas das dez administrações regionais da cidade.