O trânsito no bairro Barreirinha, em Curitiba, terá bloqueio no fim de semana para obras de manutenção nos trilhos de trem, no cruzamento da Rua Professor Leonardo Cobbe com a linha férrea. Segundo a prefeitura, haverá um bloqueio pontual para veículos das 22h do sábado (23) até as 8h do domingo (24). Linha de ônibus também sofrerá mudanças.

O caminho alternativo para os motoristas que passarão pela região no período do bloqueio pode ser feito a partir da Rua Professor Leonardo Cobbe. De acordo com a prefeitura, o melhor a fazer é virar na Rua Carmelina Cavassin para chegar até a Avenida Anita Garibaldi.

Agentes de trânsito darão apoio para a instalação da sinalização necessária sobre o bloqueio e farão rondas pela região.

Linha de ônibus

Enquanto durar o bloqueio, a linha de ônibus 182 – Abranches será desviada. A linha fará desvio pela Avenida Anita Garibaldi, Rua Carmelina Cavassin e Professor Leonardo Cobre até retomar o itinerário regular.

