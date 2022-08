Motoristas que passam pela região do Bairro Alto deverão ficar atentos à mudança de sentido da Rua Mercedes Stresser que ocorrerá a partir desta quinta-feira (18). A via, que antes era de mão dupla, agora terá um sentido único em uma quadra, da Rua Adílio Ramos em direção à Epaminondas Santos.

LEIA TAMBÉM:

>> Laudo do IML aponta causa da morte do estudante após festa na Pedreira

>> Previsão do tempo pra Curitiba tem muita chuva e aproximação de massa de ar polar. Frio está chegando!

>> Daiso Japan inaugura sua maior loja em shopping de Curitiba

Foto: Divulgação/SMCS

Segundo a prefeitura de Curitiba, a mudança foi motivada para reduzir os conflitos no trânsito e trazer segurança para a comunidade e os estudantes que frequentam a Escola Municipal Professor Kó Yamawaki, que fica nesta quadra.

Intervenções no trânsito

A Superintendência de Trânsito (Setran) informa que está sempre atenta para realizar intervenções no trânsito que beneficiem a mobilidade urbana de Curitiba. As situações são analisadas com base em estudos regulares da instituição, mas os cidadãos também podem requisitar mudanças pela Central 156 da Prefeitura.