Motoristas que utilizam a Rua Flávio Dallegrave, no bairro Boa Vista, podem encontrar bloqueios ou fluxo mais lento de trânsito no trecho entre as ruas Simão Mansur e Estados Unidos, a partir da próxima quinta-feira (29). As alterações de trânsito serão aplicadas nos dois sentidos da via por aproximadamente 30 dias e são necessárias para a revitalização da estação-tubo Ahú.

Para o início dos trabalhos, na quinta-feira, agentes de trânsito farão orientações no local. Haverá momentos com interrupção total para passagem de veículo pela Rua Flávio Dallegrave e, com o desenvolvimento da obra, será liberado o tráfego em meia pista no sentido centro-bairro.

Já quem segue do bairro para o centro da cidade deve encontrar o bloqueio total até a conclusão dos trabalhos, prevista para acontecer até o início de junho.

Como opção de desvio ao motorista que estiver na Estados Unidos (sentido centro-bairro), a Rua Claudio Paulino Dariva pode ser acessada até a entrada na Rua Holanda. Já no sentido oposto (bairro-centro), o fluxo de veículos será desviado para a Rua Simão Mansur.

Linhas de ônibus

Enquanto durar a obra, as linhas de ônibus Barreirinha-Guadalupe, Noronha-Laranjeiras e Caiuá-Cachoeira terão desvio pela Avenida Anita Garibaldi.