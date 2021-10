A Rua Professora Rosa Saporski, no bairro Mercês, passa a ter sentido único de circulação para veículos em toda a sua extensão de 1,1 quilômetro, a partir das 11h da próxima quarta-feira (13), após o feriado de Nossa Senhora Aparecida (12). A via faz a ligação entre as regiões do Bigorrilho e adjacências e os bairros Bom Retiro e Centro Cívico.

LEIA TAMBÉM:

> Na véspera do feriadão, Petrobras sobe preços da gasolina e do gás de cozinha em 7,2%

> Greve de ônibus em Curitiba? Motoristas e cobradores aprovam indicativo por falta de salário

> Volkswagen aposenta Fox e fábrica no Paraná irá produzir outro carro da marca

Implantada pela Superintendência de Trânsito (Setran), a mudança padroniza a mão única na via, com a inclusão da novidade no trecho de 500 metros entre as ruas Myltho Anselmo da Silva para a Rua Dr. Roberto Barrozo que, até então, tinha sentido duplo para o tráfego.

“Com a alteração vamos organizar melhor o trânsito e reduzir conflitos nas conversões em uma região que vem registrando aumento no fluxo”, aponta a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

De acordo com a Setran, pela Rua Professora Rosa Saporski passam, em média, 600 veículos no intervalo de uma hora considerada mais movimentada (horário de pico). No trecho inicial da via, a partir da Alameda Presidente Taunay até a Myltho Anselmo da Silva, a Rosa Saporski já era mão única.

Pavimento novo

A Rua Professora Rosa Saporski é uma das 19 vias do bairro Mercês com pavimento revitalizado pela Prefeitura. Em 2019, a rua ganhou 430 metros de novo asfalto, no trecho entre a Avenida Manoel Ribas e Rua Myltho Anselmo da Silva.

O bairro integra a Regional Matriz, que, dentro do plano de recuperação da malha viária da Prefeitura, conta com 115 ruas revitalizadas, chegando a 78.201 metros de asfalto novo.

Iniciado em 2017, o plano já alcançou 1.099 ruas ou mais de 631 metros em toda a cidade, a maior parte nos bairros. Deste total, 14.587 metros de asfalto novo estão no Mercês.

Web Stories