Atenção motoristas que trafegam pelo Centro de Curitiba! Um trecho da Rua Ébano Pereira passa ter sentido único, a partir das 11h desta sexta-feira (14), entre a Alameda Augusto Stellfed e a Rua Kellers. Agentes de trânsito estarão no local nos próximos dias para orientar que dirige pela região.

A alteração faz parte da requalificação do pavimento e a implantação de novas calçadas do programa Caminhar Melhor. Segundo a prefeitura, cada mudança no trânsito da cidade é realizada por estudos técnicos, utilizando o fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da Setran e das demandas recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.

A alteração é implantada pela Superintendência de Trânsito (Setran) e faz parte do plano de alterações do Centro Histórico de Curitiba.

Trecho da Rua Ébano Pereira terá sentido único. Imagem: Divulgação/SMCS