Mais uma importante via do bairro Juvevê, a Rua Rocha Pombo, está sendo requalificada com asfalto novo. As obras de fresa e recape estão requalificando o pavimento da rua, no trecho de 390 metros entre as ruas Campos Sales e Alberto Folloni.



Iniciados na última sexta-feira (04), os serviços são coordenados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas a partir do programa de recuperação da malha viária de Curitiba e devem ser concluídos ainda nesta semana.

Além de fazer ligações entre os bairros Centro Cívico e Alto da Glória, de servir ao comércio local, a rua Rocha Pombo é rota das linhas de ônibus (011) Interbairros I, (361) Augusto Stresser e (374) Hugo Lange.

Por conta das obras, em algumas quadras o trânsito é feito em meia pista. O motorista deve redobrar a atenção à sinalização e reduzir a velocidade ao passar pelos pontos.

Acesso melhorados

João Luiz Santos Cavalheiro, que há 14 anos trabalha como inspetor de alunos no Colégio Stella Maris, com sede na via, comemorou a intervenção que vai dar fim as rachaduras do asfalto e que promoverão melhores condições de acesso das famílias à escola.

“É uma obra importante, que beneficiará nossa comunidade escolar, mas também aqueles que circulam pela região. É um cuidado com a cidade, as pessoas”, contou Cavalheiro.

A poucos metros da obra, os moradores da Rua Manoel Eufrásio, também alcançada pelo programa recuperação da malha viária da cidade, já podem comemorar os benefícios da intervenção iniciada na semana passada. A requalificação foi no trecho de 435 metros, entre a Rua Marechal Mallet e Avenida João Gualberto.

Em cinco anos são 1.305 ações de pavimentação em 1.129 ruas, algumas com obras executadas em mais de um trecho. São mais de 640 km de asfalto novo entregues em ruas de diferentes bairros da cidade.

