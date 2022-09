Uma terceira etapa de obras na Rua Doutor Dário Lopes dos Santos, no Jardim Botânico, está em andamento para requalificar o pavimento e assegurar cerca de 2,5 km de asfalto novo na via, importante ligação entre os bairros Água Verde, Centro, Jardim Botânico, Cajuru e Cristo Rei. O trecho em manutenção nesta etapa, com obras de fresa e recape, é de 775,80 metros de extensão, entre a Rua Conselheiro Laurindo e a Comendador Franco, sob o viaduto Colorado.

+Viu essa? Marca de macarrão é recolhida após suspeita de produto tóxico em lotes

O prefeito Rafael Greca informou que os serviços que estão na fase da retirada da camada danificada do pavimento. Iniciada em 19 de setembro, a obra tem previsão de ser concluída no fim de setembro.

“Estamos colocando asfalto novo entre a tradicional Rua Conselheiro Laurindo e a Ostoja Roguski, que é a rua do Jardim Botânico. Essa é uma ligação importante, recebe o tráfego que vem do Água Verde em direção ao bairro Jardim Botânico, à Vila Oficinas e ao Cajuru”, explicou o prefeito.

O resultado da intervenção, como ocorreu em dois primeiros trechos já requalificados do pavimento, é uma superfície de textura uniforme, assegurando as condições de conforto e segurança da via pública.

Por conta das obras, em algumas quadras o trânsito é feito em meia pista, com a sinalização das vias. O motorista deve redobrar a atenção à sinalização e reduzir a velocidade ao passar pelos pontos em obras.

+Leia mais! Engorda das praias do Paraná está 45% concluída e muda “cara” dos balneários

Malha viária

Somente em 2022, o programa de recuperação da malha viária de Curitiba já entregou 64 obras de pavimentação em ruas que atendem bairros das dez regionais da cidade. Outras 84 obras estão em andamento, melhorando as condições de acesso, mobilidade e qualidade de vida dos moradores.

Como está o asfalto da sua Rua?

>>> Em muitos bairros de Curitiba a situação do asfalto, isso quando ele existe, é deplorável. Manda pra Tribuna a situação da sua rua? Basta acionar o WhatsApp dos Caçadores de Notícias. Você viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo número (41) 9 9683-9504.