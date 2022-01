Imagens gravadas por moradores mostram a Rua Adir Pedroso, na Vila Iná, em São José dos Pinhais, tomada pela água da chuva que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira (04).

Segundo a funcionária de um dos comércios da região, Isabela Barbosa, de 22 anos, o cenário é comum quando as chuvas começam. “Toda vez que chove um pouco mais forte acontece isso. Durante a chuva, a água só sobe e, quando para, vai reduzindo aos poucos”, relata.

De acordo com Isabela, na tarde desta terça não foi diferente. “Veio uma chuva forte, de uma meia hora, e o negócio ficou bem feio. Os carros passavam e as ondas vinham para cima do comércio, sujou bastante as calçadas. Nós tivemos que fechar as portas durante a chuva para não entrar água no estabelecimento”, comenta. Ainda segundo a funcionária, a situação já se normalizou no local. “O problema é enquanto está chovendo. Depois que acaba, ou que a chuva fica mais fraca, a água desce e fica somente a sujeira”, finaliza.

