Neste sábado (09) acontece a sétima edição do Warung Day Festival, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. A grande festa eletrônica conta com várias atrações, mas vai alterar o trânsito na região, que vai ficar mais movimentado. Algumas ruas ao entorno da Pedreira serão fechadas ao longo do dia.

Com a expectativa de 12 mil pessoas circulando nas imediações da Pedreira, há possibilidade de trânsito mais lento pelos bairros São Lourenço, Abranches, Taboão, São Francisco e Pilarzinho.

Quando forem aplicados, os bloqueios acontecerão nas ruas Eugênio Flor (entre as ruas Nilo Peçanha e Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas), João Gava (entre a João Enéas de Sá e a Nilo Peçanha), Antônio Krainski (entre a Nilo Peçanha e a Benedito Correia de Freitas) e João Enéas de Sá (entre a Nilo Peçanha e a João Gava).

Moradores da região podem acessar as ruas bloqueadas mediante apresentação de credencial ou documento que comprove a moradia no perímetro. As apresentações seguem até a 1h do domingo (10).