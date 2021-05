As Ruas da Cidadania fazem parte da paisagem de Curitiba e dos curitibanos, nos quatro cantos da cidade. Mas você sabe quais serviços ela oferece? Algumas delas trazem a prefeitura para mais perto dos cidadãos e podem economizar tempo e até dinheiro evitando descolamentos até o Centro da cidade, por exemplo. Além disso, o atendimento ao público foi adaptado para oferecer o máximo de segurança sanitária contra a covid-19.

Há serviços com atendimento presencial, obrigatoriamente com agendamento pela internet (>>> clique aqui <<<), como nos Espaços Empreendedor, nas agências da Cohab, no Sistema Nacional de Emprego (Sine) e nos núcleos do transporte público (Urbs), Urbanismo e Educação.

São ofertados ainda serviços em que o cidadão pode ir diretamente, como nas Administrações Regionais, nos Sacolões da Família e núcleos da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento (ISS, IPTU). Os horários de atendimento variam de acordo com os serviços oferecidos na Rua da Cidadania.

Permanecem com atividades suspensas os atendimentos nos Liceu de Ofícios e nas Casas da Leitura, para evitar aglomerações e conter a disseminação do novo coronavírus. As atividades físicas promovidas pela Prefeitura nos Centros Esportivos e Ruas da Cidadania também não estão acontecendo nesse momento.

Funcionamento nas Ruas da Cidadania

Administrações regionais

Estão atendendo presencialmente sem agendamento para receber pedidos da população, em especial na área de zeladoria urbana. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Confira aqui endereços e telefones.

Tributos

Os núcleos da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento estão com atendimento ao público, sem necessidade de agendamento, das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira. Já na sede da Prefeitura precisam ser agendados >>> clicando aqui <<<.

Cartão-transporte

Os postos de atendimento da Urbs no Boa Vista, Boqueirão (Carmo), Fazendinha, Matriz e Pinheirinho estão abertos para serviços relacionados ao cartão-transporte (exceto Passe Escolar), mas é necessário agendar o atendimento pelo site da Urbs.

Os postos da Urbs nas Ruas das Cidadanias atendem das 11h às 17h, a partir de agendamento.

Assistência social

Os dez Núcleos Regionais da Fundação de Ação Social (FAS) instalados nas Ruas da Cidadania estão em funcionamento presencial das 8h às 18h para tirar dúvidas sobre benefícios sociais. Nas Ruas da Cidadania da Matriz, Pinheirinho e Santa Felicidade também há Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que atendem das 8h às 17h.

A inscrição e atualização do Cadastro Único podem ser feitas por agendamento nas Centrais de Cadastro Único, nas Ruas da Cidadania da Matriz e do Pinheirinho, Agenda OnLine Curitiba ou pelo site da FAS, clicando no banner digital Informações e Agendamento Cadastro Único.

Mas para as situações emergenciais, como pedido de Bolsa Família, Auxilio Alimentar Curitiba e cesta básica, a solicitação pode ser feita nos CRAS. (Confira os endereços e telefones dos CRAS de Curitiba)

Conselho Tutelar

Responsáveis pela garantia de direitos de crianças e adolescentes, os conselhos tutelares têm atendimento presencial, das 8h às 18h, nas Ruas da Cidadania Boa Vista, Boqueirão, Pinheirinho, Portão e Santa Felicidade.

Sacolões e Armazéns da Família

Os Sacolões da Família instalados em Ruas da Cidadania, como no Boa Vista, na Matriz, em Santa Felicidade e no Boqueirão, têm atendimento de segunda à sábado, com horários específicos (veja os horários de cada unidade). Cadastros para o programa Armazém da Família são feitos apenas pela internet, no portal da Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional ou o aplicativo Curitiba App.

Sine

O atendimento nas unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) é das 8h às 12h e das 13h às 17h para os trabalhadores que precisam dar entrada ao seguro-desemprego ou buscar uma vaga de emprego, mas precisam de agendamento. Todos os serviços ofertados pelo Sine podem ser acessados pela internet.

Para consultar vagas de emprego, basta entrar no Portal Emprega Brasil ou usar o aplicativo Sine Fácil. Para fazer a solicitação do benefício do seguro-desemprego, o trabalhador deve baixar o aplicativo Carteira de Trabalho digital. Os dois apps estão disponíveis para aparelhos de celular com sistema Android e IOS.

Espaço Empreendedor

Os atendimentos presenciais para os microempreendedores individuais (MEIs) acontecem a partir de agendamento e ocorrem de segunda a sexta-feira, pela manhã ou a tarde.

Educação

Na rede municipal de ensino as aulas continuam no modelo exclusivamente remoto, mas os núcleos regionais de educação estão prestando atendimento por agendamento.

Esporte e Lazer

As atividades físicas promovidas pela Prefeitura nos Centros Esportivos e Ruas da Cidadania permanecem suspensas, porém, os Núcleos Regionais da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) estão fazendo o atendimento presencial da população. A equipe atende aos pedidos de informação, presta dicas e orientações sobre atividades físicas.

Urbanismo

Grande parte dos serviços da Secretaria Municipal do Urbanismo foram automatizados e estão disponíveis pela internet (>>> clique aqui <<<). Ainda assim, os Núcleos de Urbanismo nas administrações regionais atendem o cidadão, preferencialmente por meio remoto, com e-mails específicos de acordo com a solicitação (confira endereços eletrônicos).

Cohab

As agências de atendimento da Companhia de Habitação Popular de Curitiba localizadas nas Administrações Regionais funcionam das 8h às 17h, com exceção do Boa Vista, Cajuru e CIC, que atendem das 8h às 12h e das 13h às 17h. O atendimento acontece a partir de agendamento por telefone nos números 0800-0413233 e 3221-8133 ou pelo e-mail falecom@curitiba.pr.gov.br.

Sanepar – Atendimento das 9h às 15h.

Copel – Atendimento das 8h às 12h e das 13h30h às 17h.

Instituto de Identificação do Paraná (IIPR)

Terças e sextas-feiras, das 9h às 12h e das 13h às 17h, apenas para entrega dos documentos e atendimentos excepcionais.