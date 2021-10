Curitiba terá apresentações de música clássica de graça nas Ruas da Cidadania, nos meses de outubro e novembro. Segundo a prefeitura, serão dez apresentações abertas para a comunidade, uma em cada regional dos bairros. Os concertos fazem parte do projeto “Composições Paranaenses: a Música Pede Passagem” e têm direção artística do músico Vitor Andrade, violinista da Camerata Antiqua de Curitiba.

A primeira apresentação será na Rua da Cidadania do Carmo, na próxima quinta-feira (14), às 16h. Além do público livre, também foram convidados alunos de escolas da rede pública de ensino, como forma de democratizar o acesso à música clássica e incentivar a formação de plateia nas salas de concerto.

Conforme explica a prefeitura de Curitiba, o público das Ruas da Cidadania será reduzido e haverá protocolos sanitários contra a covid-19, de acordo com as orientações das autoridades de saúde pública.

Obras de Bento Mossurunga (1879-1970), Henrique de Curitiba (1934-2008) e Alceo Bocchino (1918-2013) serão executadas por cinco músicos reconhecidos na cidade e com ampla experiência no Brasil e exterior. “Foram escolhidos compositores que fizeram história e hoje são referência de música clássica aqui no Estado. Precisamos passar para frente esse legado”, explica Vitor Andrade.

Da Camerata também fazem parte da formação a soprano Luciana Melamed e o violista de Daniel Mendes. O quarteto de cordas conta ainda com o violoncelo de Samuel Pessatti e o spalla da Orquestra Sinfônica do Paraná, Ricardo Molter.

Após os concertos nas regionais, o grupo fará apresentações em asilos da cidade, levando a população de outras faixas etárias o reencontro com a música.

Repertório

Com duração de uma hora, foram selecionadas para o repertório as obras mais relevantes de cada compositor. De Mossurunga, Ondas do Iapó, Tristeza do Pinheiro e Devaneio, seguidas por Seis Poemas, de Helena Kolody, e Suite Brasileira, de Henrique de Curitiba. A apresentação termina com Canção de Inverno e Modinha e Fuga, de Bocchino.

“Composições Paranaenses: a Música Pede Passagem” é um projeto produzido por meio da lei municipal de acesso à cultura da Fundação Cultural e da Prefeitura de Curitiba, com incentivo do Colégio Positivo.

Programação

14/10 – Rua da Cidadania do Carmo, às 16h

19/10 – Rua da Cidadania do Fazendinha, às 16h

21/10 – Rua da Cidadania Matriz, às 15h

26/10 – Rua da Cidadania do Cajuru, às 15h

28/10 – Rua da Cidadania do Pinheirinho, às 15h

09/11 – Rua da Cidadania do Boa Vista, às 16h

11/11 – Rua da Cidadania do Bairro Novo, às 15h

16/11 – Rua da Cidadania do Tatuquara, às 15h. (Aniversário da Regional)

23/11 – Rua da Cidadania do CIC, às 16h

30/11 – Oratório de Bach (Bosque Alemão), às 16h