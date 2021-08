A Secretaria Municipal de Obras Públicas atingiu a marca de 50 obras de pavimentação de asfalto e implantação de drenagem em ruas de bairros da Regional Boa Vista. Do total, 24 ainda segue em andamento, totalizando quase 8 mil metros de extensão em ruas novas. Nessas regiões, os moradores se livraram do pó, da lama e dos buracos do saibro.

No Jardim Aliança, no bairro Santa Cândida, há quatro obras que estão sendo executadas e uma foi concluída nos últimos dias. Uma delas é na Rua Santo Rodrigues de Almeida, que vai requalificar 117 metros do trecho entre a Apolônio de Tiana e José Ursulino.

Obras em andamento

Na Rua Hans Kelsen, as obras acontecem no trecho de 180 metros entre a Nossa Senhora do Rocio e Apolônio de Tiana; na Celeste Paschoal Milani, que passa por revitalização nos 143 metros entre as ruas Antônio Grochovsk e Dilair Silvério; e na Rua Dilair Silvério, que não terá mais o pavimento de saibro em 144 metros a partir da esquina com a Antônio Grochovsk até o encontro com a Rua Celeste Paschoal Milani.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, entre 2018 e 2019, a malha viária do Jardim Aliança também recebeu obras de reciclagem, processo de qualificação do pavimento aplicado em vias que já possuía asfalto, mas estava com o piso danificado.

Além do trecho da Rua Mobral – 80 metros entre as ruas Nossa Senhora do Rocio e Sócrates -, foram atendidas com melhorias as ruas Nossa Senhora do Rocio (420 metros entre a Estrada Guilherme Weigert e a Rua Mobral); José Ursolino Filho (345 metros entre a Rua Sócrates e a Estrada Guilherme Weigert); Sócratres (120 metros entre as ruas Mobral e José Ursolino Filho); e Estrada Guilherme Weigert (275 metros entre as ruas Celeste Paschoal Milani e James Anderson).

