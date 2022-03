Ruas de grande circulação dos bairros da Regional Cajuru estão recebendo novos equipamentos de iluminação pública para garantir conforto visual e segurança aos moradores e comerciantes. As equipes do Departamento de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) estão substituindo 3.235 lâmpadas de vapor de sódio e vapor metálico por luminárias de LED em ruas de grande circulação de pessoas e veículos. Estão sendo beneficiados todos os bairros da regional: Tarumã, Cajuru, Jardim Botânico, Capão da Imbuia, Cristo Rei e Uberaba.

LEIA TAMBÉM:

>> “Venha a Curitiba e ganhe uma multa”, diz dono da Havan sobre novos radares

>> Leilão da Receita Federal em Curitiba tem celulares, eletrônicos e até carros com lances de R$ 500

>> Ciclista é atropelado em Curitiba e motoristas buzinam, gritam e reclamam do acidente

Segundo a prefeitura, a substituição das lâmpadas no Cajuru dá sequência ao programa de modernização da iluminação pública, que já alcançou mais de 72 mil pontos (45% da iluminação da cidade) e terá, ao longo deste ano, mais 17 mil novas luminárias, em diferentes regiões.

Rua Amador Bueno, no Cajuru, em Curitiba. Foto: Luiz Costa/ SMCS

As lâmpadas de vapor de sódio, que iluminavam na cor amarela, e as de vapor metálico, com brilho branco, eram nas potências de 150W, 250W e 400W e foram substituídas por luminárias de 130W, 150W e 230 W.

“Estamos cobrindo Curitiba com iluminação mais eficiente, que nos assegura claridade para ampliar o bem-estar e a segurança das pessoas e ao mesmo tempo a economia no consumo de energia”, diz o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Os equipamentos de LED oferecem maior luminosidade e uma economia de mais de 50% do consumo de energia elétrica. “A vida útil das luminárias também é superior, são aproximadamente 50 mil horas ou dez anos. As lâmpadas antigas tinham média de durabilidade de quatro anos, dependendo do modelo e potência”, explica Tony Malheiros, diretor do departamento de iluminação pública da Smop.

Ruas com novas luminárias

Na Regional Cajuru, os trabalhos já foram executados em ruas como Velci Bolivar Grandó (Uberaba), Presidente Affonso Camargo (Jardim Botânico, Cristo Rei e Capão da Imbuia), Prefeito Maurício Fruet (Cajuru e Jardim Botânico), Victor Ferreira do Amaral (Tarumã) e Amador Bueno, no Cajuru.

Também foram modernizadas as luminárias decorativas instaladas em postes de 5 a 6 metros de altura, que beneficiam os pedestres que transitam pelas calçadas e ciclovias. A potência deste modelo é de 52 W.

Região Norte

Nos bairros da Regional Boa Vista as ruas também estão mais claras. Na primeira quinzena de março, foram substituídas 230 lâmpadas de vapor de sódio e de alta pressão de 400 W por luminárias LED de 230 W na Avenida Paraná (Santa Cândida) e na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Atuba). As novas luminárias substituíram as que estavam danificadas ou com vida útil terminando.

Na Avenida Paraná, corredor do transporte público e com alta concentração de comércios, foram instaladas 54 novas luminárias. Na Avenida Mascarenhas de Moraes, foram substituídos 130 pontos, enquanto na Victor Ferreira do Amaral, 197 equipamentos foram trocados.

Iluminação cênica

Paralelamente à modernização da iluminação nos bairros, a prefeitura está destacando prédios históricos, templos e monumentos com luzes cênicas. Somente neste mês de aniversário da cidade, oito espaços ganharam novas luzes, entre eles o obelisco da Praça 19 de Dezembro (Centro), o mural de Poty Lazzarotto na Praça 29 de Marco (Mercês), o Portal de Santa Felicidade e as igrejas Bom Jesus dos Perdões (Centro), Nossa Senhora Auxiliadora (Mercês) e Imaculado Coração de Maria (Rebouças).