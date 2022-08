Motoristas que passarem pelos bairros Batel, Água Verde, Portão, Novo Mundo e Santa Quitéria no próximo fim de semana deverão ficar atentos às alterações do trânsito para a Meia Maratona das Alices.

A corrida composta apenas por participantes mulheres acontece na manhã de domingo (7/8) e contará com cerca de 1.450 atletas, divididas em quatro provas: 3.5, 7, 14 e 21 km. A largada acontece às 6h da manhã, no estacionamento interno do Shopping Crystal, e as provas devem terminar às 9h.

As atletas partem do shopping em direção à Rua Benjamin Lins e continuam pela Desembargador Motta, Visconde de Guarapuava, Cândido Xavier, Silva Jardim, Castro Alves, Guararapes, Francisco Frischmann, Doutor João Tobias Pinto Rebelo, Isaac Guelmann, Coronel Herculano de Araújo, Fioravante Slaviero, Professora Dona Lulu, Doutor Luiz Losso Filho, Raul Félix, Itacolomi, João Borsato, João Faucz, Professor Fábio de Souza, General Daltro Filho, Jaime Veiga, Nossa Senhora Aparecida, Deputado Joaquim Linhares de Lacerda, Sete de Setembro, General Mário Tourinho, Monsenhor Ivo Zanlorenzi, Martim Afonso, Euclides da Cunha e Vicente Machado, até o retorno ao shopping.

O percurso de 3,5 km também conta com uma passagem pelas ruas Bento Viana e Teixeira Coelho.

Todo o trajeto vai ser compartilhado entre os participantes da corrida e os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) darão apoio e monitores estarão ao longo do percurso para auxiliar na organização.

Com as alterações de trânsito, 32 linhas de ônibus terão desvios. Consulte aqui