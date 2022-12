Moradores do bairro Bigorrilho, em Curitiba, devem ficar atentos à alteração de sentido em duas vias da região. A mudança será implantada pela Superintendência de Trânsito (Setran), às 11h da manhã da próxima segunda-feira (12).

A principal alteração será na Avenida Cândido Hartmann, que terá sentido único de circulação no trecho da Rua Padre Agostinho (ao lado da Praça da Ucrânia) até a Rua Júlia Wanderley, em direção ao Parque Barigui.

A outra mudança será na Rua Frederico Cantarelli, que terá sentido único da Rua Francisco Rocha até a Rua Marcelino Champagnat e passa a ser uma das alternativas de caminho para quem sai da região do parque.

Agentes de trânsito estarão no local orientando pedestres e motoristas sobre as mudanças no trânsito. Em caso de chuva, a alteração será cancelada e reagendada.

Um dos principais acessos ao Parque Barigui, a Avenida Cândido Hartmann, passou recentemente por obras de fresa e recape nos 650 metros de extensão entre as ruas Marcelino Champagnat e Jacarezinho.

