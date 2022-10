Mais quatro ruas dos bairros Cabral, Juvevê e Alto da Glória, que são rotas do transporte coletivo, estão sendo contempladas pelo programa de recuperação da malha viária de Curitiba. Obras de fresa e recape, coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), estão assegurando mais 1.624 metros de asfalto novo na área de abrangência da Regional Matriz para ampliar o conforto e a segurança dos moradores e de quem circula pela região.

As obras incluem serviço de fresagem do pavimento existente, recape asfáltico, pintura de ligação (aplicação emulsão asfáltica), revestimento em asfalto, sinalização horizontal de trânsito e ensaios tecnológicos (controle tecnológico dos serviços de pavimentação).

A Rua Augusto Stresser, que abrange os bairros Alto da Glória e Juvevê, está sendo requalificada em 730 metros, em dois trechos. O primeiro, entre a Rua Nicolau Maeder e a Rua Barão de Guaraúna, numa extensão de 290 metros, os serviços de pavimentação foram concluídos e nos próximos dias será feita a nova sinalização. O segundo trecho, de 440 metros de extensão está andamento, com previsão de conclusão nesta semana, entre a Rua Alberto Bolliger e a Rua Almirante Tamandaré.

Qualidade de vida

A empresária Eliude Pelissari, proprietária da Confeitaria Ambrosia, comemora as obras que, na avaliação dela, vão valorizar o comércio além de melhorar a qualidade de vida dos moradores locais.

“Asfalto bom e bem feito. Claro que o andamento das obras altera a rotina, mas os benefícios vão valer a pena, a rua, sem buracos, vai melhorar a fluidez, as pessoas se sentem mais seguras e motivadas para circular quando o pavimento está bem cuidado”, disse Eliude.

Além de moradias e comércios a Augusto Stresser é itinerário das linhas 010 – Interbairros (horário), 361 – Augusto Stresser e 374 – Hugo Lange.

A requalificação das vias é uma das grandes demandas da população apresentadas no programa Fala Curitiba, de audiências públicas, e pelo Central 156. As intervenções são coordenadas pela Smop para melhorar o trânsito, promover mais segurança, acessibilidade, mobilidade e interligar os bairros.

Na mesma região, outras três vias que formam um mesmo eixo de ligação nos bairros Cabral e Juvevê e por onde circula a linha 216 – Cabral /Portão, receberam obras de manutenção do asfalto neste mês de outubro.

Na Rua Professor Arthur Loyola, a melhoria aconteceu em 420 metros de extensão no trecho entre a Rua Bom Jesus e o final da via. Na continuidade, onde a via passa a ser denominada Paraguassu, foram mais 209 metros de asfalto novo no trecho compreendido entre a Rua Bom Jesus e a Rua Manoel Eufrásio. Na sequência, na Rua Almirante Tamandaré, outros 265 metros do pavimento recebeu manutenção no trecho entre a Rua Manoel Eufrásio e a Rua Augusto Stresser.

As intervenções vão garantir a melhoria da circulação dos cidadãos que vão da região central da cidade em direção aos bairros da região norte.

Para a empresária Cibele Karan Bond, que vive na região e faz caminhadas diárias na Praça Brigadeiro do Ar Mario Calmon Eppinghaus, no Juvevê, a requalificação das ruas completa uma série de melhorias realizadas pela Prefeitura de Curitiba na região, como a revitalização da praça. “Temos um prefeito cuidador, que mantém em dia as estruturas para o bem-estar das pessoas. As ruas ficaram excelentes, é a manutenção dos nossos caminhos que revela o olhar atento para a cidade, o respeito com o cidadão”, contou Cibele.

“As obras de pavimentação realizadas e as que estão em andamento refletem o que a população pediu para a Prefeitura em audiências públicas, pelo programa Fala Curitiba e via Central 156. Na medida do possível, avançamos e as solicitações vão sendo atendidas”, explica o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues.

As obras de manutenção das vias da Regional Matriz integram o programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Curitiba. Desde o início da gestão do prefeito Rafael Greca, são mais 690 km de asfalto novo em vias das dez administrações regionais da cidade.

Paralelamente ao programa de implantação e requalificação da malha viária, a Prefeitura de Curitiba mantém o serviço de manutenção urbana, cujas ações nos nove primeiros meses do ano, foi responsável por 2,5 mil quilômetros de recuperação de pavimento nas ruas, por meio das operações tapa-buracos.