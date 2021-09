O Capão da Imbuia terá sua malha viária qualificada. Mais duas vias que servem o bairro da Regional Cajuru estão recebendo obras de pavimentação. Somadas, as ruas Marechal José Agostinho dos Santos e Professora Antônia Reginato Vianna terão 1,7 quilômetro de asfalto novo.

Nesta sexta-feira (24), o prefeito Rafael Greca, o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, e o administrador da Regional Cajuru, Narciso Doro, vistoriaram o andamento dos serviços. Também acompanharam a vistoria o diretor-geral do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), Wagner Mesquita, e o delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), Leonardo Carneiro.

“São mais 1.700 metros de asfalto novo no Capão da Imbuia, na região onde estão instalados o Detran, a Dedetran e o BPTran (Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar do Paraná). É um local de trânsito intenso e que está no itinerário de linhas de ônibus”, disse o prefeito Rafael Greca.

A intervenção na Rua Marechal José Agostinho dos Santos alcança os 450 metros do trecho entre a Rua Professora Antonia Reginato Vianna e a Avenida Victor Ferreira do Amaral. Já na Rua Professora Antônia Reginato Vianna os serviços estão sendo feitos nos 1.250 metros entre as ruas Professor Nivaldo Braga e Paulo Kissula.

As linhas do sistema de transporte coletivo que percorrem os locais das obras são: 023 Inter 2, 020 Interbairros II (sentido horário), Interbairros II (sentido anti-horário) e 380 Vicente Machado/Detran.

De acordo com o secretário, os trabalhos estão sendo feitos pelo processo de reciclagem em que o asfalto danificado é retirado, triturado e ao material é incorporado água, cimento e pedra, compondo uma nova base para o piso. Na fase final do trabalho são aplicadas camadas de reperfilamento e o novo revestimento asfáltico, garantindo mais segurança e conforto para motoristas e passageiros.

“A previsão para concluirmos os serviços nas duas ruas do Capão da Imbuia é de cerca de dez dias. Na etapa de conclusão da obra, após a aplicação da última capa do pavimento, também iremos implantar a nova sinalização horizontal”, explicou Rodrigo Rodrigues.

Desde 2017, quando o prefeito Rafael Greca iniciou o programa de recuperação da malha viária de Curitiba, até hoje foram realizadas 185 ações de pavimentação em 166 ruas que cruzam os bairros da Regional Cajuru (algumas ruas receberam mais de uma intervenção em diferentes trechos). A extensão total de asfalto novo na região é de 78.706 metros.

