A região do bairro Rebouças, em Curitiba, terá novas vagas do Estacionamento Regulamentado (EstaR). A ampliação inclui o perímetro de vias entre as ruas Brigadeiro Franco e João Negrão, no trecho compreendido entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Conselheiro Dantas.

Nesta semana, equipes da Superintendência de Trânsito (Setran) estão implantando a nova sinalização nas ruas, com placas de regulamentação e pintura no pavimento para delimitar o espaço das vagas.

+ Leia também: Análise revela alta expressiva na concentração de covid-19 em esgoto de Curitiba

“Tão logo este trabalho esteja finalizado, os agentes de trânsito começam a orientar os motoristas quanto à nova área com EstaR”, informa a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella. A orientação será feita por uma semana e, após esse prazo, os agentes de EstaR darão início à fiscalização.

Além das vias já mencionadas, o projeto inclui vagas de EstaR, nas ruas Piquiri, Rockefeller, Desembargador Westphalen, Pamphilo D’Assumpção, Alferes Poli, 24 de Maio, Nunes Machado, Lamenha Lins, Brigadeiro Franco, Brasílio Itiberê, Almirante Gonçalves, Baltazar Carrasco dos Reis e Chile.

Multas a partir de 5 de julho

A fiscalização do uso correto do EstaR – que permite a permanência de até duas horas na vaga – começa a ser feita no dia 5 de julho. A partir desta data, o motorista que não ativar os créditos pelo aplicativo pode receber multa.

Segundo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estacionar em desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização (estacionamento rotativo) pode acarretar cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa no valor de R$ 195,23. “Temos uma demanda dos comerciantes locais por rotatividade nas vagas deste perímetro, por isso a implantação do EstaR”, explica a superintendente de Trânsito.

+ Veja mais: Paraná decreta luto oficial de três dias pela morte de mais de 30 mil vítimas da covid-19

Serão 2.076 vagas para veículos até 1,8 tonelada, além de 84 vagas exclusivas para idosos e outras 50 para pessoas com deficiência (nos dois casos, com uso obrigatório da credencial). Há, ainda, 90 vagas exclusivas para carga e descarga, 75 para motos e 147 para estacionamento limitado a 15 minutos com pisca-alerta ligado (neste caso, onde as vagas já existiam).