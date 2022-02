O fim de semana promete tempo bom em grande parte do Paraná. As temperaturas serão mais altas neste sábado (12) que domingo (13), ou seja, o sabadão vai ser ideal para curtir com a família e amigos.

De acordo com o Simepar, a previsão é que o sol predomine na maior parte do tempo, mas com nuvens. Para a capital paranaense, o sábado vai ser de sol e com o termômetro podendo bater 28°C. Já para o domingão, Curitiba volta a ter sol, mas com chance de chuva no fim da tarde.

LEIA TAMBÉM:

>> Passarela desaba com sete pessoas na praia de Guaratuba, no Litoral do Paraná

>> Idoso sofre AVC na Ilha do Mel e resgate ao hospital é feito em sete minutos

Aliás, esse fim de semana marca a despedida das atividades gratuitas do Verão Curitiba 2022. Coordenadas pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), as brincadeiras e festivais esportivos serão feitos das 14h às 18h, nos parques Barigui, Bacacheri, Lago Azul, Náutico, Passaúna e Passeio Público. Todas as atividades seguem os cuidados e protocolos sanitários contra a covid-19. Em caso de chuvas, as atividades são suspensas. Confira as atividades programadas e horários.

Para o litoral do Paraná, a previsão é de tempo bom e abafado. Em Guaratuba, não se descarta uma chuva no sábado, mas nada significativo. No domingo, tempo mais instável ao longo do dia. A máxima para o fim de semana deve chegar aos 27°graus.

Para o interior, o sol vai se fazer presente em todas as regiões do Paraná. Em Londrina, maçarico ligado com chance de ultrapassar os 30°graus. Bom fim de semana a todos!