O tempo deve seguir firme em Curitiba e região neste sábado (27). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há predomínio de sol na capital e as temperaturas seguem elevadas. Apenas chuvas isoladas podem ocorrer no período da tarde. No domingo (28), uma frente fria que se aproxima pode mudar as condições do tempo e trazer chuva mais forte, com risco de temporais em Curitiba.

De acordo com o Simepar, as temperaturas no sábado, na capital, devem variar entre 17º C e 29º C. Já no domingo, os termômetros devem fazer registros que vão de 18º C a 28º C. As mudanças nas condições do tempo devem começar a ocorrer a partir do fim de domingo, quando a instabilidade ocasionada por uma frente fria deve começar a predominar. A segunda-feira (29), por exemplo, já deve ser mais chuvosa em Curitiba, mas serão pancadas isoladas em alguns períodos do dia.

Em outras regiões do Paraná, o sábado também deve se apresentar com o calor dos últimos dias e chuvas podem ocorrer por causa da grande presença de nuvens no céu. Na parte Sul do estado, há risco de temporais com raios. No domingo, o rastro da frente fria mantém a umidade. Como o calor continua, há risco de chuva forte à tarde.

Litoral

O fim de semana nas praias do Paraná ainda deve se manter com o tempo parecido com o dos últimos dias. Mudanças estão previstas apenas para a tarde de domingo, quando a nebulosidade deve aumentar. No mais, as temperaturas se mantêm elevadas nesses dois dias e segue o risco de pancadas de chuva isoladas.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, o Simepar aponta uma variação térmica entre 20º C e 31º C no sábado. No domingo, as temperaturas devem variar entre 23º C e 31º C nesses locais.