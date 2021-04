O sábado (3) ainda deve ser de tempo seco em Curitiba e região, com as características típicas do outono. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a influência de uma massa de ar mais frio e menos úmida continuará favorecendo a condição de estabilidade atmosférica no Paraná. Somente no Litoral ainda há alguma chance de chuva fraca ou chuvisco ocasional.

VIU ESSA? Cortar de vez leite, carboidratos e açúcar da dieta vale a pena? Especialistas explicam

Em Curitiba, neste sábado, o mapa do Simepar aponta uma variação nas temperaturas que vai dos 14º C aos 23º C. Significa que as manhãs seguem mais frias e as tardes com a predominância de temperaturas amenas na capital.

Ainda conforme a meteorologia, o amanhecer mais frio também é esperado no Centro-Sul e Leste do Paraná. Um pouco mais de calor deve aparecer ao longo deste sábado nas regiões mais ao Norte e Oeste do estado.

Litoral

Nas praias do Paraná, a umidade que vem do oceano, carregada pelos ventos no sentido continente, pode provocar chuviscos isolados em alguns momentos deste sábado. No mais, segundo o Simepar, o tempo deve permanecer estável em grande parte do dia. Seguem também as características de outono, com o sol aparecendo.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a meteorologia aponta uma variação térmica entre 17º C e 26º C. Vale ressaltar que as barreiras sanitárias seguem presentes nas estradas de acesso para as praias do estado. Somente moradores, veículos de emergência e prestadores de serviço terão acesso aos municípios, por causa do risco de contágio do coronavírus (covid-19).