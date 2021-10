Neste sábado (02), Curitiba inicia a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em adolescentes sem comorbidades e convoca para receber a dose de reforço uma nova faixa de idosos e imunossuprimidos. No sábado, também recebem a primeira dose gestantes e puérperas. Ao todo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) espera aplicar 50 mil doses do imunizante.

A vacinação será realizada em 33 pontos da cidade, das 8h às 17h, apenas para os grupos chamados para esta data. Neste sábado, não serão feitas aplicações de segunda dose do imunizante.

Quem pode receber a vacina contra a covid neste sábado (02):

Primeira dose:

– Adolescentes nascidos entre 2 de outubro e 31 de dezembro de 2003, nascidos em 2004 e 2005;

– Gestantes e puérperas com 12 anos ou mais, com declaração médica.

Confira os detalhes aqui.

Dose de reforço

– Idosos com 70 anos ou mais, vacinados com a segunda dose até o dia 6 de abril;

– Imunossuprimidos de qualquer idade, vacinados com a segunda dose até 4 de setembro.

Confira os detalhes aqui

As pessoas convocadas (02) que não puderem comparecer neste sábado podem se vacinar nas repescagens contínuas, a partir de segunda-feira (04).

Adolescentes – O que levar:

– Pais e/ou responsáveis podem fazer o cadastro antecipado do adolescente, como seu dependente, na plataforma Saúde Já no site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular. O cadastro agiliza o processo da vacinação.

– Levar o termo de consentimento preenchido e assinado pelo responsável. O documento está disponível para impressão no site ImunizaJá .

– O adolescente deverá comparecer a um dos pontos acompanhado do adulto (pais ou responsável) pela assinatura do termo de consentimento.

– Apresentar um documento de identificação com foto e CPF. Quem não possui documento com foto deve levar a certidão de nascimento que deve ser apresentada junto com um documento com foto do responsável.

Dose de reforço – o que levar:

Levar um documento de identificação com foto e CPF e apresentar a mensagem com a convocação no Saude Já.

Avanço na imunização

Pessoas que já completaram 18 anos podem receber a vacina durante a repescagem contínua nos pontos de vacinação da cidade em outras datas, durante a semana – inclusive aquelas que completam 18 anos até esta sexta-feira (1/10) podem comparecer na repescagem contínua na data do seu aniversário durante a semana.

A vacinação da segunda dose do imunizante contra a covid-19 para quem tem agendamento programado na plataforma Saúde Já (aplicativo ou site) durante a semana.

Também na segunda-feira, a Secretaria Municipal da Saúde segue imunizando quem perdeu a data programada para primeira e segundas doses e doses de reforço nas repescagens contínuas.

Locais de vacinação – sábado (02)

Das 8h às 17h

1 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

2 – Paróquia Imaculado Coração de Maria (Faculdade Claretiano

Rua Nunes Machado, 973 – Rebouças

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – Rua da Cidadania Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1700

5 – US Santa Quitéria 2

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

6 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

7 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

8 – US Nossa Senhora Aparecida

Rua Carlos Amoretty Osório, 169 – Sítio Cercado

9 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chochorro, 314 – Bairro Alto

10 – US Santa Efigênia

Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

11 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

12 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

13 – US Campina do Siqueira

Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

14 – US Nova Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4.577 – Orleans

15 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – US Vista Alegre

Rua Miguel de Lazari, 51/55 Pilarzinho

17 – Bitiatuvinha

Av. Manoel Ribas, 8640 – Butiatuvinha

18 – São Braz

Rua Antônio Escorsin, 1960 – São Braz

19 – US Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

20 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

21 – US Menonitas

Rua Domicio da Costa, 52 – Xaxim

22 – US Salgado Filho

Avenida Senador Salgado Filho, 5265 – Uberaba

23 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

24 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

25 – US Atenas

Rua Emilia Erichsen, 45 – Cidade Industrial

26 – US Iracema

Rua Prof. Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia

27 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

28 – US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

29 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

30 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

31 – US Sagrado Coração

Rua Antônio Claudino, 375 – Pinheirinho

32 – Rua da Cidadania do Tatuquara

R. Olivardo Konoroski Bueno, s/n – Tatuquara

33 – US Rio Bonito

Rua Fanny Bertoldi, 170 – Campo do Santana

