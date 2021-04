Corrente do bem

A campanha Juntos contra a Fome, uma parceria entre RPC, Instituto GRPCOM, Tribuna do Paraná, Rádio 98FMe Mundo Livre FM, tem promovido uma corrente de solidariedade por meio da arrecadação de alimentos não perecíveis para as famílias paranaenses em situação de vulnerabilidade durante a pandemia.

Neste sábado (17) das 9 às 18h, igrejas evangélicas selecionadas serão pontos de coleta das doações. Os alimentos doados serão destinados às famílias cadastradas nas respectivas instituições envolvidas na ação.

Tão importante quanto cuidarmos de nós mesmos nesse momento de pandemia, é também olharmos para o próximo com amor e empatia, ajudando quem mais precisa. E é com muito orgulho que compartilhamos com você o número atual de arrecadações: 100 toneladas de doações.

Durante este período de arrecadação, mais de 250 OSC e igrejas foram atendidas e centenas de famílias têm tido a oportunidade de ter um alimento em suas mesas. José Antônio, presidente estadual da Central Única das Favelas (CUFA), deixou seu agradecimento e reforçou a importância de cada doação feita até o momento.

“A pandemia nos trouxe momentos de incertezas e dificuldades. Mas, em nome da instituição, agradeço a todos que estão sendo solidários ao momento, na campanha Juntos contra a Fome, e nos auxiliando a atender as mais de 30 comunidades na cidade de Curitiba. Os nossos mais profundos agradecimentos a todos que têm contribuído para que o alimento chegue na mesa dessas famílias.”

Como faço a minha doação de alimentos não perecíveis?

É bem simples: escolha uma instituição de sua preferência na lista abaixo, entre em contato e combine o melhor horário para levar seus donativos. Conheça o projeto e entenda como a sua doação ajudará essas famílias.

Confira as igrejas evangélicas participantes deste sábado (17):

Pontos de doação em Curitiba e Região

Instituição Endereço Contato Local Igreja Batista Shalon Araucária Av. das Cerejeiras, 247 – Capela Velha 41 98887-1600 Araucária Igreja Evangélica Livre do Boa Vista Av. Paraná, 2920 – Bacacheri 41 3356-0100 Curitiba Igreja Metodista Central de Curitiba Av. Sete de Setembro, 3235 – Centro 41 3222-3242 e 99996-4855 Curitiba Comunidade Cristã Curitiba R. Bento Ribeiro, 498 – Bairro Alto 41 3203-2000 Curitiba Comunhão Cristã Shalom R. Tenente Franscisco Ferreira de Souza, 2871 – Boqueirão 41 3027-1212 Curitiba Igreja ABA R. David Tows, 1372 – Xaxim 41 99677-9069 e 99512-6655 Curitiba GalPão Church R. Carlos de Laet, 3573 – Hauer 41 99918-6744 Curitiba Igreja Sara Nossa Terra R. Jorge Felipe Daher Filho, 19 – Fazendinha 41 99796-0465 Curitiba Igreja Lagoinha Av. Iguaçu 830 – Rebouças 41 99632-5189 Curitiba CIAF – Central Integrada do Apoio Familiar R. Cap. João Ribas de Oliveira, 181 – Guabirotuba 41 98404-1378 Curitiba Comunidade Alcance Av. República Argentina, 4917 – Novo Mundo 41 98852-2397 Curitiba House Church Br-277, 2500 – Mossunguê (Rodovia Curitiba – Ponta Grossa) 41 98435-6714 Curitiba 3.16 Batel Church R. Bispo Dom José, 2150 – Batel 41 3384-4696 Curitiba Igreja Carisma R. João Reffo, 436 – Santa Felicidade 41 99873-8964 e 98402-4060 Curitiba Igreja Nação Vinde Av. Senador Salgado Filho, 7161 – Uberaba 41 99113-6040 Curitiba Igreja Fonte da Vida Uberaba R. Simão Brante, 911 – Uberaba 41 3276-0977 Curitiba Primeira Igreja Batista de Curitiba R. Bento Viana, 1200 – Batel 41 99885-0600 Curitiba Igreja Presbiteriana de Curitiba R. Comendador Araújo, 343 – Centro 41 99957- 8037 Curitiba Ministério Pão e Vida FRG Av. Paraguai, 1565 – Nações 41 99512-7777 Fazenda Rio Grande Igreja Presbiteriana da Fazenda Rio Grande R. Uruguai, 1058 – Nações 41 99737-6214 Fazenda Rio Grande Assembleia de Deus Eliaquim R. Rio Paranaíba, 981 – Iguaçu 2 41 99653-1070 Fazenda Rio Grande Comunidade Cristã Nova Vida R. Dinamarca, 67 – Nações 41 99661-6409 Fazenda Rio Grande Igreja Templo das Águias R. Padre Leo Pienka, 442 – Cidade Jardim 41 99747-0049 São José dos Pinhais 3.16 Airport Church R. Mandaguari, 71 – Jardim Cruzeiro 41 99253-2005 São José dos Pinhais Vida Plena R. Deputado Arnaldo Faivro Busato, 1382 – Afonso Pena 41 3283-1130 São José dos Pinhais

Durante a semana as doações continuam em várias instituições e empresas parceiras. Veja a lista com links que te ajudam a encontrar os endereços:.

Vamos juntos ser mais solidários. Vamos Juntos Contra a Fome!