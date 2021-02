O fim de semana vai ser de sol e calor em Curitiba, região metropolitana e Litoral. O sábado (20) promete ser quente como foi nos últimos dias, mas no domingo (21), existe uma possibilidade de chuva em alguns momentos do dia.

Segundo o Simepar, o dia será quente e a máxima em Curitiba e região pode bater os 29ºC no começo da tarde. Já no domingo, a chuva pode aparecer de maneira tímida e sem grande intensidade.

Interior e Litoral

Em Morretes, no Litoral do Paraná, a temperatura pode ultrapassar os 30ºC neste sábado. No domingo, a máxima pode bater 32°C. No interior, não vai ser diferente. Em Maringá, na região norte, a máxima pode chegar a 35°C.