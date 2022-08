O sábado (13) vai ser tempo bom em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná. Apesar das nuvens que se formaram no começo do dia entre as regiões centro-sul, sul e leste, o sol aparece com mais intensidade e eleva a temperatura em relação aos últimos dias.

Segundo o Simepar, a estabilidade atmosférica volta a predominar em grande parte das regiões paranaenses. Apenas entre a Serra do Mar e as praias, ainda há presença de nuvens com possibilidade de chuviscos ocasionais no início da manhã e a noite. Na capital paranaense, a previsão não aponta chuva para o sábado, ou seja, pode aproveitar o dia em família. Aliás, a máxima pode chegar perto dos 21ºC no meio da tarde.

Para o domingo (14), Dia dos Pais, nada de chuva em Curitiba. No entanto, as nuvens estarão presentes, e o sol só vai aparecer em alguns momentos. A mínima vai ser de 11°C com a máxima de 22°C.

Litoral e Interior do Paraná

O fim de semana no Litoral do Paraná vai ser semelhante ao de Curitiba. Na região da Serra do Mar existe a chance de chuva, mas nada acentuada se comparada ao meio de semana quando um ciclone passou e causou estragos.

Para quem está programando um almoço especial de Dia dos Pais no litoral, pode ir de boa. Na linda Morretes, o domingo vai ter uma temperatura agradável com a máxima de 21°C, com sol entre nuvens.

Já no interior, sol e temperaturas mais altas. Em Foz do Iguaçu, na região Oeste, o sábado pode ter a máxima de 24°C. Bom fim de semana a todos!