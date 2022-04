Sábado (30) é dia de ir ao Parque Barigui, aproveitar o sol e levar um novo amiguinho para casa. Das 10h às 16h, a Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba promove uma edição presencial do Amigo Bicho, evento de adoção de cães e gatos. Serão 80 animais à espera de novas famílias. Até a Família Folhas, com seu pet folha adotado Folheco, vai dar uma passadinha por lá.

Além dos animais resgatados que vivem no Centro de Referência para Animais em Situação de Risco (Crar), estarão disponíveis os que estão sob os cuidados de protetores independentes e os resgatados pela Ambulância Veterinária, de acidentes nas ruas. A tenda estará no estacionamento próximo em frente ao Salão de Atos, com acesso pela Cândido Hartmann.

+ Leia mais: Mais sete radares “espertos” passam a flagrar motoristas em Curitiba! Tem na Linha Verde, na Av. das Torres…

A chefe da Rede de Proteção Animal, Sueli Sasaoka, lembra que todos os animais que podem ser adotados já estão castrados, vacinados e microchipados.

Quem se interessar por algum dos animais, deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além de assinar o termo de adoção responsável. Os adotantes ainda receberão orientações sobre como garantir o bem-estar dos cães.

A edição tem o patrocínio da empresa Solito Alimentos, que além da estrutura para o evento, doará uma tonelada de ração premium para cães ao Programa Municipal Banco de Ração para Animais da Prefeitura de Curitiba. Haverá também distribuição de brindes e um totem de fotos instantâneas.

Microchipagem gratuita

Durante o evento, a Rede de Proteção Animal vai promover também a identificação gratuita por microchipagem de cães e gatos que ainda não tenham o dispositivo. Os interessados devem ter o animal previamente cadastrado no site da Rede de Proteção Animal.

+ Veja mais: Rua do Outono de Curitiba abre temporada de fotos instagramáveis

O número de atendimentos será por ordem de chegada e limitado à quantidade de microchips disponíveis.

Visita especial

A adoção de animais também é uma bandeira da família mais verde de Curitiba e os sete integrantes da Família Folhas também vai conferir o evento da Rede de Proteção Animal. Às 11h do sábado (30/4), quem for buscar seu novo amiguinho vai poder conhecer Seu Folha, Dona Fofo, Fófis, Fifo, Flora, Fefo e Folheco.

Serviço: Amigo Bicho presencial

Evento de adoção

Data: 30/4 (sábado)

Horário: das 10h às 16h

Local: estacionamento do Salão de Atos do Parque Barigui

A Família Folhas estará no local a partir das 11h