Neste sábado (27) a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) abrirá 30 locais de vacinação contra a covid-19 para atender convocados para a segunda dose. Cerca de 37 mil pessoas tem agendamento para esta data.

Também haverá oferta de repescagem para primeira e segunda dose e para reforço. Moradores de Curitiba com 12 anos ou mais que ainda não se vacinaram poderão buscar os pontos neste grande mutirão de atualização vacinal.

O atendimento será feito das 8h às 17h (lista abaixo).

“Muitas pessoas têm dificuldade de buscar a vacina durante a semana, então estamos oportunizando mais um sábado para regularização da situação vacinal contra a covid-19. Precisamos que todos estejam vacinados para garantir maior proteção para nossa cidade”, explicou a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

O que fazer para receber a primeira dose

Para agilizar o processo de vacinação, a SMS orienta fazer o cadastro prévio na plataforma Saúde Já pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular.

Levar o termo de consentimento preenchido é outro passo para dar maior agilidade à vacinação. O documento está disponível para impressão no site Imuniza Já. Adolescentes deverão comparecer a um dos pontos acompanhado dos pais e/ou responsáveis pela assinatura do termo de consentimento.

Também é preciso apresentar um documento de identificação com foto e CPF. Adolescente que não possui documento com foto pode levar a certidão de nascimento, que deve ser apresentada com um documento com foto do responsável.

Além disso, para a primeira dose é preciso apresentar comprovante de residência com endereço de Curitiba.

Para os casos de locações não formalizadas por imobiliárias, deverá ser apresentado o comprovante do endereço da residência com uma declaração do proprietário do imóvel, com responsabilização legal pela locação e pela informação.

O que fazer para receber a segunda dose ou o reforço

Para receber a segunda dose ou o reforço da vacina, basta procurar um dos pontos de vacinação, levar um documento de identificação com foto e CPF.

Quem pode receber vacina anticovid neste sábado

Primeira dose

– Primeira dose para pessoas com 12 anos completos ou mais;

– Primeira dose para adolescentes com até 12 anos completos com comorbidades;

– Primeira dose para gestantes e puérperas (mães que tiveram bebê até 45 dias) com 12 anos completos ou mais.

Segunda dose

– Segunda dose agendada;

– Repescagem de segunda dose de pessoas anteriormente convocadas;

Dose de reforço

– Repescagem de dose de reforço de pessoas anteriormente convocadas.

Locais de vacinação

Das 8h às 17h

1 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

2 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

3 – Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1712 – Sitio Cercado

4 – Nossa Senhora Aparecida

Rua Carlos Amoretty Osório, 169 – Sítio Cercado

5 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – US Tingui

Rua Nicolau Salomão, 671 – Tingui

8 – Fernando Noronha

Rua João Mequetti, 389 – Santa Cândida

9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

10 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne 57 – Alto Boqueirão

11 – Menonitas

Rua Domicio da Costa, 52 – Xaxim

12 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

13 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

14 – US Salgado Filho

Avenida Senador Salgado Filho, 5265 – Uberaba

15 – US Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia

16 – US Cândido Portinari

Rua Durval Leopolpo Landal, 1529 – Cidade Industrial

17 – US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

18 – US Atenas

Rua Emilia Erichsen, 45 – Cidade Industrial

19 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

20 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

21 – US Sagrado Coração

Rua Antônio Claudino, 375 – Pinheirinho

22 – US Vila Guaíra

Rua São Paulo, 1.495 – Guaíra

23 – US Santa Quitéria 2

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

24 – US Parolin

Rua Sergipe, 59 – Vila Guaíra

25 – US Santa Amélia

Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha

26 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

27 – US Orleans

Avenida Vereador Toaldo Tulio, 4.577 – Orleans

28 – US Campina do Siqueira

Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

29 – US Vista Alegre

Rua Miguel de Lazari, 85 Pilarzinho

30 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

