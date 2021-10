A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba fará aplicação de segunda dose da vacina da Pfizer contra covid-19 neste sábado (16). Serão atendidas para a segunda aplicação as pessoas com agendamento no aplicativo Saúde Já.

A estimativa é que 36 mil pessoas tenham agendamento da segunda aplicação da Pfizer marcado para este sábado. O atendimento será feito em 24 pontos de vacinação (lista abaixo), das 8h às 17h.

Neste sábado, também haverá repescagem de primeira e segunda doses e da dose de reforço para os que foram convocados pelo Saúde Já.

Repescagens

A repescagem de primeira dose será para pessoas nascidas até 31 de dezembro de 2005.

Quem perdeu a data do agendamento da segunda e quem já recebeu a convocação da dose de reforço e ainda não foi vacinado também poderá ser atendido neste sábado.

“Estamos oportunizando este sábado para que a população em atraso possa colocar a situação vacinal em dia”, explicou a superintende de gestão da SMS, Flávia Quadros.

Para ampliar a campanha de vacinação para adolescentes o município aguarda a chegada de nova remessa de imunizantes destinadas para esse público.

Como consultar o dia da segunda dose

Pelo aplicativo Saúde Já:

1 – Abrir o aplicativo no celular;

2 – Clicar em “Carteira de Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

Pelo site:

1 – Abrir www.saudeja.curitiba.pr.gov.br;

2 – Clicar em “Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

O que levar

Para receber a segunda dose da vacina, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, levar um documento de identificação com foto e CPF.

Locais de vacinação deste sábado

Das 8h às 17h

1 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho



2 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado



3 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

4 – Nossa Senhora Aparecida

Rua Carlos Amoretty Osório, 169 – Sítio Cercado



5 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches



6 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri



7 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto



8 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão



9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão



10 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru



11 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

12 – US Salgado Filho

Avenida Senador Salgado Filho, 5265 – Uberaba



13 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700



14 – US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial



15 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo



16 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo



17 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade



18 – US Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4.577 – Orleans

19 – Unidade de Saúde Vista Alegre

Rua Miguel de Lazzari, 51/55 – Pilarzinho

20 – US Campina do Siqueira

Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira



21 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n



22 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700



23 – US Santa Quitéria 2

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

24 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

