O Liceu de Ofícios Criativos oferece a partir do mês de agosto uma série de novas formações gratuitas para o aprimoramento de vendas digitais.

Na terça-feira (03), Marcela Moura da Invencionista (@invencionista) vai apresentar os segredos da criação de stories criativos e eficientes no Instagram, usando a plataforma Canva.

“Essas dicas vão alavancar o seu negócio e transformá-lo em uma máquina de encantar clientes. Para se ter sucesso de vendas on-line é preciso conhecer as ferramentas corretas”, comenta Marcela.

Segundo Marcela, o uso correto dos meios digitais é o que cria uma conexão eficiente com o público.

Na quinta-feira (05), a social media Emilie Nascimento (@emilie.nascimento) aborda os principais formatos de conteúdo que podem ser feitos no Instagram.

“Nessa live vou apresentar todos os níveis de consciência da audiência e como é possível potencializar os resultados. O post vai muito além das fotos”, explica Emilie Nascimento.

Os dois cursos serão transmitidos às 15h no canal do Liceu de Ofícios Criativos no Youtube. Para se inscrever em qualquer um dos cursos, clique aqui.

As formações continuam de forma on-line e lembrando que as atividades presenciais na sede do Liceu, no Largo da Ordem, continuam suspensas. As lives anteriores estão disponíveis no canal do Youtube e podem ser assistidas a qualquer momento.