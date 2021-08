Começam na próxima segunda-feira (16), a partir das 12h, os agendamentos para as castrações de cães e gatos para o mês de setembro. Serão oferecidas 2,1 mil vagas para moradores de todas as regionais nas cinco clínicas contratadas e no mutirão da Regional Matriz que, desta vez, vai acontecer em um formato diferente.

“Em função da vacinação contra a covid-19 na Praça Ouvidor Pardinho, onde originalmente acontecem os mutirões de castração, o atendimento será feito em uma clínica”, explica o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria do Meio Ambiente, Edson Evaristo.

Para garantir o agendamento, tutores e protetores de animais já cadastrados na Rede de Proteção devem entrar na área de eventos do site e conferir as datas e horários disponíveis.

“O esquema de horários a serem agendados permite que todos os cidadãos que forem levar seus animais mantenham as medidas de segurança, como o distanciamento social”, destaca a gerente técnica do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, Vivien Midori Morikawa. Esse é um dos cuidados que vêm sendo tomados nos mutirões de castração desde que foram retomados durante a pandemia da covid-19.

Responsabilidade compartilhada

A Rede de Proteção Animal reforça que os tutores devem ir sozinhos ou com, no máximo, um acompanhante e respeitar a antecedência recomendada no agendamento para evitar aglomerações. O uso de máscaras e a higienização frequente das mãos também são obrigatórios durante todo o tempo de permanência no mutirão. Quem apresentar sintomas de infecção respiratória, deve pedir para outra pessoa levar o animal ou cancelar o atendimento.

Todos os eventos estão sujeitos à mudanças de acordo com a situação da pandemia na cidade.

Web Stories