Interessados em doar roupas, móveis, eletrodomésticos e mantimentos para as famílias da Vila Parolin atingidas por um incêndio podem ligar para o Disque Solidariedade da Prefeitura, por meio do serviço de telefone 156, ou levar até a sede do CRAS Parolin (Rua Francisco Parolin, 881). A unidade funcionará neste sábado (26/2), até às 17h, reabrindo na segunda-feira (28/2), das 8h as 17h. O incêndio destruiu ao menos 30 cadas durante a madrugada deste sábado (26).

Equipes da Prefeitura, Defesa Civil, Fundação de Ação Social (FAS), Administração Regional Portão/Fazendinha, Guarda Municipal, Cosedi e Cohab realizam atendimento às 30 famílias atingidas por um incêndio em suas residências. O Corpo de Bombeiros ainda está em atendimento. Somente uma vitima foi encaminhada ao hospital devido à intoxicação.

As famílias estão sendo atendidas no CRAS Parolin, que já distribuiu donativos (roupas, colchão, lona, água e cestas básicas). Um casal de família solicitou abrigo. As famílias atingidas cadastradas perderam praticamente tudo no incêndio.

Técnicos da Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) estão no local realizando vistoria nas residências e notificando as famílias quanto aos riscos de segurança. Já uma equipe da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) está fazendo o levantamento e registro habitacional.

Equipes da Guarda Municipal também estão na área realizando a segurança e o isolamento.

A área tomada pelo incêndio é conhecida como Morro do Sabão, um espaço muito adensado com casas de madeira, o que deve ter contribuído para a propagação do incêndio. Ainda não há informação sobre a causa do incêndio..

Emergência? Ligue 199!

O cidadão que precisa de atendimento da Prefeitura em casos de emergência pode comunicar pelos telefones 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba) e 193 (Corpo de Bombeiros).