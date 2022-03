O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem-PR) alerta para diversos cuidados na hora da compra de pescados, muito consumidos neste período que antecede a Páscoa. Os produtos podem ser adquiridos por quilo, previamente embalados ou pesados no momento da compra.

LEIA TAMBÉM – Curitiba de antigamente! Faça o Quiz e descubra se você conhece mesmo a cidade!

Ao adquirir pescados, seja peixe fresco, bacalhau, frutos do mar ou de água doce em geral, o consumidor precisa estar atento para o peso líquido do produto, que, no caso de pré-embalado, deve estar claro na embalagem.

O peso da embalagem não pode fazer parte do peso do produto. No caso dos congelados, a camada de glaceamento, uma fina camada externa de gelo que serve de proteção, não pode compor o peso do produto. Para os pescados vendidos em feiras livres precisam ser cumpridas essas regras, com pesagem na presença do consumidor, que deve ficar de olho na balança.

VIU ESSA? Uso de máscara no Paraná deixa de ser obrigatório após novo decreto assinado por Ratinho Jr.

O Ipem-PR reforça que as balanças utilizadas no comércio para qualquer atividade econômica devem, obrigatoriamente, ser de modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), em conformidade com a Portaria 236/94. As balanças também precisam ser verificadas anualmente, ou após qualquer reparo, pelo órgão delegado do Inmetro no Estado, que no Paraná é o Ipem-PR.

LEIA MAIS – Bairro de Curitiba vai ganhar nova praça em homenagem à Suécia ainda em 2022

O equipamento tem que estar em local nivelado, com superfície plana, sem calços, e que suporte o peso colocado. Também deve ficar em local iluminado e de livre acesso ao consumidor para que possa verificar o selo de instrumento verificado do Inmetro. O uso de balanças comerciais de modelo não aprovado pelo Inmetro é proibido.

Ouvidoria

Em caso de dúvida, ou para fazer denúncia, o consumidor deve entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-PR pelo e-mail ouvidoria@ipem.pr.gov.br, ou no telefone 0800 645 0102, ou através do site do IPEM-PR, no link “Ouvidoria”.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *