O sol voltou com força à Curitiba ao longo do feriado e o clima permanecerá sem alterações nos próximos dias. Pelas previsões do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o céu segue aberto não apenas na capital, mas em todo o Paraná, pelo menos até o próximo domingo (20), quando algumas chuvas atingem o oeste do estado.

Em Curitiba e no Litoral, a chuva só deve retornar na próxima semana. Já nesta quarta-feira (16), a previsão é de sol e calor em todas as regiões do estado, com as temperaturas mais elevadas sendo registradas no Norte e no Oeste. Nuvens mesmo só são esperadas para a área entre a Serra do Mar e o Litoral, durante a manhã.

Apesar do tempo aberto, as temperaturas na capital não serão tão elevadas, com a máxima prevista pelo Simepar de 24° C. A mínima deve ficar na casa dos 11° C nesta terça.