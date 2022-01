A busca por testes que façam o diagnóstico de Covid-19 e também da Influenza segue alta na capital paranaense. Com sintomas respiratórios parecidos, ficou ainda mais importante entender de qual vírus o paciente está infectado e por isso o a demanda cresceu por esse serviço. “Hoje em dia não podemos mais aceitar que se trata de uma virose: precisamos saber se é Covid-19, se é H3N2 ou outro. A diferenciação do agente causador da síndrome gripal auxilia no controle epidemiológico e proporciona um tratamento personalizado, diminuindo o uso de medicamentos”, explica o Responsável Técnico do Laboratório de Apoio ID8, Rodrigo Chitolina.

Por isso, em alguns locais já é possível realizar um único exame que responde qual é o vírus causador do mal-estar. “O Painel Respiratório é um exame molecular completo, capaz de identificar até 24 patógenos que causam infecções respiratórias. Ou seja, um único teste pode dizer se o paciente está com um tipo de vírus ou bactérias, como o Adenovírus humano, Coronavírus SARS-CoV-2, Rinovírus humano, Vírus Influenza A subtipo H1N1 e H3N2, Vírus sincicial respiratório A, entre outros”, conta.

Para ajudar quem está em busca do diagnóstico em Curitiba, a Tribuna do Paraná listou alguns locais que possuem testes disponíveis. Confira!

Hospital São Vicente Curitiba

Horário: 10h às 16h, de segunda-feira a sábado

Local: Hospital São Vicente, Rua Brigadeiro Franco, 1703, Centro

Exames disponíveis:

Antígeno para Covid-19 – R$80

PCR Express para Covid-19 -R$250

Sorológico IgG/IgM para Covid-19 – R$70

PCR 48h para Covid-19 – R$200

Painel Respiratório (Covid-19 + Influenza + Outros) – R$350

Pagamento: Cartão (débito, crédito e crédito parcelado em duas vezes), dinheiro ou PIX

Mais informações pelo telefone e WhatsApp: (41) 3111-3000

Santa Casa de Curitiba

Horário: 7h às 21h, todos os dias

Local: Santa Casa de Curitiba, na Avenida Visconde de Guarapuava, 3.170

Exames disponíveis:

IgG/IgM (Covid-19) – R$ 100

Teste de Saliva (Covid-19) – R$120

Antígeno (Covid-19) – R$ 120

ECO Detect (Covid-19) – R$ 145

RT-PCR (Covid-19) – R$ 280

RT-PCR Urgente (Covid-19) – R$350

Pagamento: Cartão débito e crédito à vista, ou ainda antecipado, pelo site www.medmefarmacias.com.br ou no aplicativo da MedMe, em até 3x sem juros.

Mais informações pelo telefone: (41) 3320-3500

LANAC

Endereços e horários disponíveis no site: https://www.lanac.com.br/unidade/

Exame disponível: RT-PCR completo (detecção simultânea da Covid-19, influenza A, influenza B e vírus sincicial respiratório, principal agente de uma infecção aguda nas vias aéreas)

Preço: R$380

Prazo: resultado em até 4 dias.



Farmácias Nissei

Endereços e horários disponíveis no site: https://www.farmaciasnissei.com.br/nossas-lojas

Exames disponíveis:

Antígeno (Swab Nasal) – R$89

Exame Covid-19/Influenza Eco Antígeno Nasal – R$ 99

RT-PCR Swab Nasofaríngeo – R$ 295

Exame Covid-19 Anticorpos IgG/IgM – R$79



Laboratório WiMed

Endereço: R. Saldanha Marinho, 386 – Centro

Exames disponíveis:

RT-PCR (Covid-19) – R$300

IgG IgM (Covid-19) – R$75

Antígeno para Covid e Influenza A e B – R$150

Antígeno para Covid – R$120

Painel Respiratório com 24 patógenos – R$880

Farmácias Panvel

Endereços e horários disponíveis no site: https://www.panvel.com/panvel/nossas-lojas/PR

Exames disponíveis:

Pós-vacinal e Infecção Natural (Covid-19) – R$31,99

RT-PCR Urgente (Covid-19) – R$349

RT-PCR (Covid-19) – R$269

Covid + Influenza – Valor não informado

A+ Medicina Diagnóstica

Endereços e horários disponíveis no site: https://www.amaissaude.com.br/pr/unidades/

Exames disponíveis:

RT-PCR (Covid-19) – R$330,00

Teste de Sorologia (Covid-19 – detecção dos anticorpos IgG e Totais) – R$ 200

Teste Molecular Rápido (Covid-19) – R$360

Teste Rápido de Antígeno (Covid-19) – R$180

Teste de Sorologia (Covid-19 – pesquisa de anticorpos) – R$270

Teste Rápido Influenza A e B – Valor não informado

RT-PCR para detecção de vírus e bactérias (Covid-19 + Influenza + Outros) – Valor não informado

Unimed

Endereço: Rua Padre Germano Mayer, 840 – Alto XV

Horário: Segunda a sábado, das 7 às 12 horas

Estão disponíveis exames para a detecção tanto de Covid-19 quanto da Influenza

Valores não informados

*Todos os testes estão sujeitos a disponibilidade. Recomendamos que entre em contato com o local escolhido antes do deslocamento.

