Na manhã desta segunda-feira, a Petrobrás anunciou mais um aumento no preço dos combustíveis. De acordo com o anúncio, preço do etanol não será impactado pelo reajuste, mesmo assim a maioria dos motoristas já se habituou a procurar pelo posto com os preços mais baixos.

No último dia 20, a ANP divulgou uma lista mostrando o preço do etanol em Curitiba e os postos de combustível está mais barato está entrando rotina diária da maioria das pessoas.

Toda semana a ANP (Agência Nacional do Petróleo, gás natural e biocombustíveis) divulga pesquisa para acompanhar a flutuação no preço do etanol, gasolina, gasolina aditivada, diesel e GLP (gás de cozinha). Veja abaixo os últimos preços divulgados.

Veja o preço do etanol em Curitiba na relação de postos pesquisados

Razão Social Endereço Bairro Bandeira Preço Data da coleta ALIANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ESTRADA GUILHERME WEIGERT, 893 Santa Candida BRANCA 4,699 20/10/2021 AUTO POSTO INTERLAGOS LTDA RUA LODOVICO GERONAZZO, 665 Boa Vista BRANCA 4,699 20/10/2021 SETA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA RUA JOAO NEGRAO, 2054 Reboucas BRANCA 4,749 20/10/2021 AUTO POSTO SOL LEVANTE LTDA RUA TRAJANO REIS, 614 Sao Francisco BRANCA 4,749 20/10/2021 POSTO RODOVIA DOS MINERIOS LTDA RUA JOSE BAJERSKI, 44 Abranches BRANCA 4,798 20/10/2021 AUTO POSTO MINERIO LTDA RUA PADRE JOAO WISLINSKI, 493 0 Santa Candida BRANCA 4,799 20/10/2021 AUTO POSTO RABAT LTDA RUA GUILHERME IHLENFELDT, 616 Vila Tingui BRANCA 4,799 20/10/2021 AUTO POSTO CALIFORNIA LTDA AVENIDA ANITA GARIBALDI, 1805 Ahu BRANCA 4,799 20/10/2021 POSTO SANTA ROSA LTDA RUA FERNANDO DE NORONHA, 137 Boa Vista BRANCA 4,839 20/10/2021 POSTO DE SERVICOS ACALANTO LTDA RUA MAL MASCARENHAS MORAES, 1020 Santa Candida BRANCA 4,849 20/10/2021 AUTO POSTO EMF LTDA RUA CHILE, 2311 Reboucas BRANCA 4,859 20/10/2021 G T ZANLORENZI E CIA LTDA RUA AMAZONAS MARCONDES, 1106 Cabral BRANCA 4,879 20/10/2021 SAMBADE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA AVENIDA ANITA GARIBALDI, 6625 Barreirinha RAIZEN 4,879 20/10/2021 AUTO POSTO JARDIM QUERENCIA LTDA AVENIDA ANITA GARIBALDI, 5164 0 Barreirinha BRANCA 4,89 20/10/2021 AUTO POSTO PETRO IGUAÇU LTDA. AVENIDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 2039 Centro RAIZEN 4,89 20/10/2021 AUTO POSTO VIA TRABALHADOR LTDA RODOVIA BR 277, 4100 Uberaba BRANCA 4,898 19/10/2021 AUTO POSTO DELGADO MORO LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 3040 Alto da Rua Xv IPIRANGA 4,899 20/10/2021 POSTO MAKIOLKA LTDA RUA THEODORO MAKIOLKA, 3115 Barreirinha PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,899 20/10/2021 AUTO POSTO MEXICO LTDA RUA MEXICO, 385 TERREO Bacacheri PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,899 20/10/2021 AUTO POSTO ERASTO GAERTNER EIRELI RUA MAXIMINO ZANON, 31 Bacacheri RAIZEN 4,899 20/10/2021 AUTO POSTO BASE AÉREA LTDA. AVENIDA ERASTO GAERTNER, 1600 Bacacheri IPIRANGA 4,899 20/10/2021 POSTO DE COMBUSTIVEIS EL CHARIF LTDA RODOVIA BR-277 CURITIBA-PARANAGUA, 793 Cajuru BRANCA 4,899 19/10/2021 AUTO POSTO NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA AVENIDA PARANA, 2420 Boa Vista STANG 4,99 20/10/2021 AUTO POSTO PATMOS LTDA AVENIDA ANITA GARIBALDI, 5.827 TERREO Barrerinha PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,998 20/10/2021 AUTO POSTO TEXAS FUEL LTDA RUA MATEUS LEME, 5761 Abranches IPIRANGA 4,999 20/10/2021 AUTO POSTO MOCELIN LTDA AVENIDA ANITA GARIBALDI, 3672 Barreirinha BRANCA 4,999 20/10/2021 AUTO POSTO POTENZA LTDA RUA JOAO NEGRAO, 1561 Centro IPIRANGA 4,999 20/10/2021 AUTO POSTO VIA SUL BRASIL LTDA AVENIDA PRES. AFFONSO CAMARGO, 10 TERREO Cristo Rei RAIZEN 4,999 20/10/2021 RIO BRAVO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA SENADOR XAVIER DA SILVA, 444 Centro Civico IPIRANGA 4,999 20/10/2021 DUCATI AUTO POSTO LTDA RUA CLAUDIO PAULINO DARIVA, 304 Boa Vista IPIRANGA 4,999 20/10/2021 AUTO POSTO RIBEIRA III LTDA ESTRADA DA RIBEIRA BR-476, 517 Atuba IPIRANGA 4,999 20/10/2021 AUTO POSTO AVENTADOR LTDA AVENIDA PREFEITO ERASTO GAERTNER, 308 Bacacheri IPIRANGA 4,999 20/10/2021 AUTO POSTO PETRO CHILE LTDA RUA CHILE, 1457 Reboucas PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,999 20/10/2021 TAISHAN AUTO POSTO – EIRELI AVENIDA FRANCISCO M ALBIZU, 26 Bacacheri RAIZEN 4,999 20/10/2021 AUTO POSTO TS LIMITADA AVENIDA ANITA GARIBALDI, 1305 Ahu RAIZEN 4,999 20/10/2021 AUTO POSTO PETRO PIMPA LTDA RUA JOAO NEGRAO, 1240 Reboucas IPIRANGA 4,999 20/10/2021 POSTO MARU S.A. RODOVIA CURITIBA PARANAGUA BR-277, 2153 Cajuru IPIRANGA 4,999 19/10/2021 AUTO POSTO SOCIAL LTDA RUA AUGUSTO STRESSER, 1684 TERREO Hugo Lange PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 5,06 20/10/2021 AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDA RUA MARTIM AFONSO, 700 Merces RAIZEN 5,099 20/10/2021 Fonte: Pesquisa da ANP divulgada em 20/10/2021

De acordo com a pesquisa, o preço médio da gasolina em Curitiba na data da pesquisa era de R$ 5,96, sendo valor máximo R$ 6,26 e o mínimo R$ 5,82.

