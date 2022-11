Os shoppings de Curitiba mantêm uma tradição de sempre promover uma decoração especial para o Natal. O período movimenta o comércio é a data é importante par aos lojistas. Entre essa tradição está a do Shopping Curitiba, que é sempre o primeiro a inaugurar a sua decoração de Natal. Não é diferente neste ano. Segundo a administração, o local já deu início à programação natalina da cidade, desde o dia 28 de outubro.

Como informou o shopping, o Papai Noel já desembarcou por lá na semana passada, no dia 2 de novembro, em uma animada celebração, com bailarinas, artistas em perna de pau e músicos. Desde então, ele recebe todo mundo em uma ambientação super especial.

Ao lado do trono do Bom Velhinho, uma árvore de oito metros foi enfeitada com laços de veludo, estrelas, bolas douradas e vermelhas, formando o cenário perfeito para fotografias. E os pets são super bem-vindos, o Shopping Curitiba reservou um troninho especial para os animais de estimação.

Horários

No mês de novembro, o horário de atendimento do Papai Noel é de segunda a quinta-feira, das 13h às 20h (intervalos das 17h30 às 18h30); sexta e sábado, das 12h às 21h (intervalos das 17h às 18h) e aos domingos e feriados, das 12h às 20h (intervalos das 16h às 17h).

Decoração

A decoração ainda conta com cascatas de pisca-pisca que iluminam os corredores do shopping. Uma grande guirlanda e um túnel enfeitado com estrelas, micro lâmpadas e bolas de Natal também são um convite para as fotos em família.

As crianças poderão se divertir em um parquinho temático, com escorregador, brinquedos de mola e um cantinho especial para elas escreverem cartinha para o Papai Noel. Tudo gratuito e disponível no horário de funcionamento do shopping.

O Natal do Shopping Curitiba terá também campanhas promocionais, ações sociais e atividades especiais. Os detalhes serão divulgados ao longo da programação.

Serviço

Shopping Curitiba

Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 2.300, Centro, Curitiba (PR)

Telefone: (41) 3026-1000