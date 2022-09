No final da tarde desta terça-feira (06), véspera de Sete de Setembro, a BR-277 registrou três acidentes na região da Serra do Mar – na região do Litoral do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram três colisões nas regiões entre os km 41 e 43.

O acidente no km 41 foi uma colisão traseira entre dois caminhões, sem vítimas. Por volta das 18h30, os veículos estavam sobre a faixa da esquerda aguardando guincho. A faixa da direita da rodovia está com o trânsito livre.

Já a colisão no km 42 envolveu três caminhões, com duas vítimas já encaminhadas para o hospital, sem gravidade. Os veículos estão na faixa da direita e o fluxo segue pela esquerda. No km 43, uma colisão traseira entre caminhão e uma van não provocou vítimas.