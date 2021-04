Foi realizado, nesta sexta-feira (30), o 30º sorteio do programa Nota Curitibana. Segundo a prefeitura de Curitiba, são prêmios de R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil, além de 15 mil prêmios de R$ 10. Os números sorteados foram 230.419 para o primeiro prêmio; 243.253 para o segundo prêmio; e 912.348 para o terceiro prêmio.

Se os premiados tiverem indicado entidades de assistência social para concorrer, as instituições receberão respectivamente R$ 25 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil. Esse valor é um valor adicional – sorteado e entidade não dividem os prêmios.

Os valores já estão livres de Imposto de Renda. Os nomes dos ganhadores devem ser conhecidos até 5 de maio. O prêmio será entregue em evento na Prefeitura de Curitiba.

Concorreram nesse sorteio as notas fiscais pedidas em dezembro de 2020. Foram gerados 1.534.625 bilhetes para 76.795 pessoas.

Como participar do Nota Curitibana

Para participar dos sorteios o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal. Vale lembrar que o cadastro do Nota Paraná, programa do governo estadual, não vale para o Nota Curitibana, cujos créditos são gerados em notas eletrônicas emitidas por prestadores serviços no município.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, dentre outros.

A cada consumo do serviço é gerado um bilhete na primeira nota fiscal eletrônica do mês, independentemente do valor, e, na sequência, um cupom a cada R$ 50, com validade para o mês do respectivo sorteio.

Todo mês são sorteados prêmios de R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil. O contribuinte, ao se cadastrar, pode indicar uma entidade de assistência social, que recebe um prêmio adicional de R$ 25 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil se ele for sorteado. Em datas especiais, como o Natal, prêmio é de R$ 150 mil, e a entidade recebe outros R$ 25 mil.