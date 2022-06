Abre nesta quarta-feira (8), às 19h, a exposição do 5.º Salão de Artes Visuais de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, com as obras selecionadas que poderão ser vistas no Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann. Na abertura, será realizada a premiação dos três melhores trabalhos, além da entrega do prêmio Eduardo Edah, destinado ao melhor trabalho de Pinhais.

Os vencedores receberão de R$ 400,00 a R$ 1 mil. O evento é promovido pelo Departamento de Cultura da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Pinhais (Semel) e recebeu 85 inscrições nesta edição. Foram selecionadas 41 obras dos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. A exposição fica aberta até o dia 30 de junho.

O Salão de Artes Visuais tem o objetivo de divulgar a recente produção dos artistas visuais; desenvolver e revelar novos talentos; estimular a pesquisa em arte, a criatividade e o desenvolvimento artístico e formar público mais crítico por meio da valorização das diferentes formas de produção da área.

A lista das obras selecionadas está na página do 5.º Salão de Artes Visuais, no site da Prefeitura de Pinhais. Além dos vencedores, está prevista Menção Honrosa durante o evento de premiação e abertura da exposição para outros três artistas com trabalhos selecionados.

Serviço

5.º Salão de de Artes Visuais

Abertura e Premiação: 8 de junho, às 19h.

Exposição: 8 a 30 de junho.

Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann (Rua 22 de abril, 305 – Centro).

Mais informações: (41) 99225-8389 (WhatsApp).

