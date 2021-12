Inaugura na quinta-feira (09), o Sam´s Club no bairro Guabirotuba, em Curitiba. Desde fevereiro, a unidade que antes era Big Torres entrou em reforma para atender os clientes nesse novo formato. O hipermercado fica localizado na Avenida Comendador Franco, 3449, na tradicional Avenida das Torres, e vai ser a terceira loja do clube de compras na capital paranaense – que conta com unidades no Atuba e Barigui.

A nova unidade vai contar com de 5 mil itens entre produtos exclusivos e importados dos setores de alimentos, bebidas, mercearia, higiene e cuidados pessoais, limpeza, bomboniere, têxtil, decoração, tecnologia, entre outros. Além disso, o local vai contar com um espaço de galeria com 17 lojas, que inclui diversas opções de serviços como academia, restaurantes e cafés, por exemplo. Com uma área de vendas de 6 mil metros quadrados, 15 caixas e mais de 270 vagas no estacionamento, o novo Sam’s vai gerar mais de 100 empregos diretos.

LEIA TAMBÉM:

>> IPTU 2022 com reajuste “zero” é aprovado em Curitiba pelos vereadores

>> Cofre de banco no Centro de Curitiba é arrombado por assaltantes. Roubo foi “cirúrgico”

Açougue e adega

Entre os serviços, o clube vai disponibilizar um açougue com cortes especiais e uma adega com vinhos nacionais e importados, além de uma linha especial de destilados. “Trabalhamos para oferecer uma experiência de compra diferenciada aos nossos sócios. Para isso, reunimos em nossas lojas uma ampla variedade de produtos importados, exclusivos e do dia a dia com embalagens econômicas, que trazem uma grande vantagem tanto para clientes pessoa física quanto jurídica”, afirmou Marcos Ambrosano, diretor-executivo do Sam’s Club.

Para se tornar sócio e aproveitar essas e outras vantagens, basta acessar o site https://sejasocio.samsclub.com.br/ e fazer o cadastro mediante ao pagamento de uma taxa anual no valor de R$ 75,00. Caso seja da preferência do cliente, o cadastro também pode ser efetuado diretamente nas unidades do Sam’s Club.

Serviço – Sam’s Club Guabirotuba

Endereço: Av. Comendador Franco, 3449.

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 8h às 22h, e aos domingos, das 8h às 20h.

Web Stories