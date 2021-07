O Sam’s Club, clube de compras do Grupo BIG, está com 132 vagas abertas para Curitiba. As oportunidades são para as posições de açougueiro, agente de cartões e serviços, atendente de vinho, auxiliar administrativo, auxiliar de perecíveis, confeiteiro, encarregado de televendas, fiscal de caixa, fiscal de prevenções e perdas, operador de loja, repositor, vendedor, entre outras atividades.

O grupo está oferecendo vagas não só em Curitiba, como também em Caxias do Sul (RS), Belo Horizonte (MG) e Americana (SP). Ao todo, são 435 oportunidades para quatro cidades.

Os interessados nas vagas podem ser inscrever no site https://jobs.kenoby.com/grupobig. Todas as posições estão disponíveis também para PCD´s (Pessoas com Deficiência).