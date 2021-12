A Sanepar divulga a programação do rodízio no abastecimento de Curitiba e Região Metropolitana para o período de 4 a 13 de janeiro. O rodízio está suspenso desde o dia 23 de dezembro, medida adotada pela Companhia para que a população tivesse mais conforto nas festas de fim de ano.

Nesta quinta-feira (30), o nível médio das barragens que compõem o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC) está em 66,05%.

Dados do Simepar indicam que nas próximas semanas não há previsões de chuvas generalizadas e bem distribuídas pelo Paraná. A estiagem que se agrava pelo Estado e diminui vazão de rios e poços levou à implantação de rodízio em mais cidades.

>>> Clique aqui e veja o cronograma do rodízio de abastecimento de água

OUTRAS REGIÕES – Em Carlópolis, Santo Antônio da Platina e Dois Vizinhos foi possível suspender o rodízio nesta quinta-feira (30) em função de chuvas. Em Laranjeiras do Sul, está programado para começar o rodízio a partir de segunda (03). Em Quatiguá, fica suspenso nos dias 31 e 1º, com retorno no domingo (02). Também está em sistema de rodízio o abastecimento em Pranchita e Santo Antônio do Sudoeste.

ALERTA – Estão em alerta Leópolis, o distrito Triolândia (Ribeirão do Pinhal), Salto do Lontra, Salgado Filho, Capanema, Planalto, Pitanga, Nova Tebas e o distrito de Poema, Candói, Cantagalo, Paranavaí, Porto Rico, Umuarama, Cianorte, Cruzeiro do Oeste, Loanda, Goioerê, os distritos de Bredápolis (Janiópolis) e Águas de Jurema (Iretama).

O alerta também vale para o Litoral, que está recebendo grande número de pessoas que vão aproveitar o feriado de Ano-Novo.

USO RACIONAL – O uso da água deve ser feito de forma racional, com prioridade para alimentação e higiene pessoal. Serviços de limpeza de quintais, calçadas e carros devem ser feitos com água reaproveitada da máquina de lavar roupa. Deve-se acumular louça e roupa para que sejam lavadas de uma só vez.