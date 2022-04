A Sanepar reavaliou a programa da obra na Estação de Tratamento de Água Passaúna. Com isso, a produção de água segue normal, sem a suspensão do abastecimento prevista para esta semana. A empresa está fazendo avaliação técnica para definir o novo cronograma, que será divulgado com a devida antecedência.

A ETA Passaúna produz cerca de 2 mil litros por segundo. As obras que serão executadas estão no planejamento da Companhia para manutenção da quantidade e da qualidade da água produzida na estação. Os investimentos são de R$ 12,3 milhões.

Além da melhoria da estrutura da Estação, também está sendo feita a reforma do prédio administrativo, que contempla a reestruturação do laboratório de análises da água.

A conclusão das obras está prevista para meados de 2023. De dezembro até agora, foram feitas a pintura do reservatório elevado, das caixas dos macromedidores e das válvulas de manobras; a inspeção interna de todos os decantadores da ETA para levantamento de medidas visando a substituição total das lonas; a construção de abrigos externos para equipamentos de tratamento; e a recuperação de estruturas de concreto, reparos e injeção de gel impermeabilizante da parte externa dos módulos de tratamento, acesso e iluminação.

