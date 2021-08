A Sanepar informa que na quinta-feira (12) fará manutenção eletromecânica em reservatórios que abastecem bairros de Curitiba e Almirante Tamandaré. Os trabalhos serão realizados das 8h às 14h, com normalização prevista para as 23 horas. Devido a este serviço, será cancelado o rodízio nesses bairros, que estava programado para o dia 13. Lembrando que o rodízio terá uma restrição mais severa a partir de quarta-feira (11).

Bairros afetados

Curitiba: Barrerinha, Boa Vista, São Lourenço, Abranches, Pilarzinho, Taboão e Cachoeira.

Almirante Tamandaré: Lamenha Grande, São Jorge, Cachoeira, Graziele, Colônia Prado e Prado.

Tem caixa d´água?

A Sanepar ressalta que clientes com caixa-d’água domiciliar não devem ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter reservatório com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos.

Ficou sem água? Reclame!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

