A Sanepar anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (31), o fim do rodízio em Colombo. Com essa medida, todos os municípios da Região Metropolitana de Curitiba estão abastecidos com regularidade.

O anúncio foi feito pessoalmente pelo diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, ao prefeito de Colombo, Helder Luiz Lazarotto. Durante o encontro, o presidente detalhou as ações que permitiram a normalização do abastecimento na cidade.

“Agradecemos a compreensão da população durante esse período crítico de estiagem. Pedimos desculpas por não termos resolvido antes, mas tivemos questões técnicas importantes a serem resolvidas a fim de assegurar a qualidade da água distribuída”, disse Stabile.

O prefeito afirmou receber a notícia com alegria. “Acompanhei esses dois meses de trabalhos e empenho da Sanepar, que encerraram de vez o rodízio, trazendo tranquilidade à população”, afirmou.

Embora o rodízio tenha acabado em 21 de janeiro no Sistema Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC), cerca de 20% da cidade de Colombo ainda estavam em rodízio, por ser abastecida por um sistema isolado, com água do Aquífero Karst. Graças a uma séria de obras e às chuvas que estão melhorando a vazão desses poços, o fornecimento de água está regular em toda a cidade

Para normalizar o abastecimento, a Sanepar estendeu o fornecimento da água vinda do SAIC para os bairros Santa Fé e Curitibano com a instalação de uma elevatória, no bairro Roça Grande. O equipamento aumenta a pressurização da rede num ponto em que a água perde velocidade dentro da tubulação. Ao ser bombeada, ela pode ser distribuída para regiões mais elevadas.

O reservatório de água tratada da Vila Guarani, que atende parte de Colombo, passou então a contribuir com mais 50 litros por segundo para suprir a perda de vazão do Karst. Esta operação estava funcionando em fase de teste havia dez dias.