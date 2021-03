A Sanepar decidiu prorrogar a suspensão do rodízio de abastecimento em Curitiba e na Região Metropolitana até a próxima quarta-feira (10). A medida tomada pela companhia considera o impacto positivo das chuvas dos últimos dias nos níveis dos reservatórios, e também o novo Decreto nº 7.020/2021 do Governo do Estado, que estabelece a permanência das pessoas em casa, entre outras medidas restritivas para conter a disseminação do coronavírus no Paraná.

O diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, diz que a medida repete o mesmo princípio que orientou a suspensão temporária do rodízio na véspera do Natal. “É, antes de tudo, uma medida que passa pela compreensão do momento agudo, sensível, pelo qual estamos todos vivendo com o agravamento da crise do coronavírus. É uma forma de a Sanepar colaborar para minimizar o impacto dessa situação.”

Embora reconheça a importância da medida para que as pessoas tenham mais conforto em casa com o abastecimento regular, a Sanepar reforça o pedido de colaboração com o uso racional de água, sem excessos nem desperdício.