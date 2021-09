Reforço no abastecimento

A Sanepar colocou em operação a transposição de água da Barragem do Rio Verde, em Campo Largo, para a Barragem do Passaúna. A capacidade é de levar 200 litros de água por segundo do Rio Verde até o Rio Passaúna, que se encarrega de abastecer a barragem que integra o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC).

LEIA TAMBÉM:

> Curitiba e região metropolitana podem ter 6ª barragem para captação de água

> Defesa Civil alerta pra ocorrência de raios, trovões e vendaval em Curitiba

> Mercadorama agora é Nacional; saiba o que muda nos supermercados de Curitiba

Esse volume de 200 litros de água por segundo permite abastecer cerca de 75 mil pessoas. A medida faz parte da segunda fase de ações da Sanepar que visam mitigar os efeitos da crise hídrica, que causa grande impacto no abastecimento da Região Metropolitana de Curitiba.

A transposição é feita por uma adutora implantada pela Companhia a partir de uma derivação do duto que leva água de Campo Largo até Araucária. A tubulação tem 2,45 quilômetros de extensão.

A Barragem do Rio Verde pertence à Petrobras para uso da água na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária. Um convênio assinado entre Sanepar e Petrobras permite a utilização da água também no abastecimento público.

Web Stories